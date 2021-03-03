Japon milyarder Maezawa Yusaku Ay seyahati için 8 yol arkadaşı arıyor! Üstelik ücretsiz
Japon milyarder, Maezawa Yusaku Ay seyahati için kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını açıkladı. Maezawa Yusaku, "SpaceX üretimi 'Starship' roketiyle gideceğiz. Gitmesi 3 gün ve geri dönmesi 3 gün sürecek. Katılımcılar hiçbir ücret ödemeyecek" dedi. Maezawa'nın proje kapsamında Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'a ne kadar para ödediği açıklanmadı.
Maezawa, paylaşımında, projeye yönelik düşünceleriyle kendisine eşlik edecek 8 kişinin seçilmesinde aranacak iki kritere ilişkin YouTube kanalındaki videonun izlenmesini istedi.
03.03.2021 10:55
- Son Güncelleme: 03.03.2021 11:11
"İNSANLIĞA KATKI SUNABİLECEK HER KİŞİYİ DAVET EDİYORUM"
Video mesajında, tüm koltukları satın aldığı için SpaceX turunun özel bir sefer olacağını kaydeden Maezawa, "8 kişi arıyorum, SpaceX üretimi 'Starship' roketiyle gideceğiz. Gitmesi 3 gün ve geri dönmesi 3 gün sürecek. Katılımcılar hiçbir ücret ödemeyecek." dedi.