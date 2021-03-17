Mart 2021 2.605 lira altı akıllı telefon fiyat listesi: O modellerde fiyatlar aniden aşağı indi! Xiaomi, Oppo, Huawei...

Mart 2021 2.605 lira altındaki akıllı telefon fiyat listesi yeni ayla birlikte değişti. Kullandığı telefonu bir yenisiyle değiştirmek isteyenler özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izleyerek bilgi edinmek istiyor. Bazı modellerin fiyatlarında da 50'şer 100'er lira düşüş yaşandı. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler uygun fiyatlı telefon marka ve modellerini araştırıyor. Yazımızın içerisinde Oppo, Huawei, Xiaomi, Samsung fiyat listesi detaylı bir şekilde yer alıyor. İşte fiyatlarda son durum