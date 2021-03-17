Mart 2021 2.605 lira altı akıllı telefon fiyat listesi: O modellerde fiyatlar aniden aşağı indi! Xiaomi, Oppo, Huawei...
Elindeki telefonunu değiştirip yeni akıllı telefon almak isteyenler mart ayı fiyat listesini araştırıyor. Bu bağlamda da güncel fiyat listesini ve cihazların özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Telefonu eskidiği için yeni bir model akıllı telefon almak isteyenler özellikle teknoloji firmalarının e-ticaret siteleri üzerinden güncel fiyat listesini inceliyor. Bu bağlamda en uygun fiyatlı telefon marka ve modelleri çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Yazımızın içinde Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Huawei, General Mobile gibi pek çok markanın modellerinin fiyatları yer alıyor.
17.03.2021 17:54
- Son Güncelleme: 17.03.2021 17:54
Mart 2021 2.605 lira altındaki akıllı telefon fiyat listesi yeni ayla birlikte değişti. Kullandığı telefonu bir yenisiyle değiştirmek isteyenler özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izleyerek bilgi edinmek istiyor. Bazı modellerin fiyatlarında da 50'şer 100'er lira düşüş yaşandı. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler uygun fiyatlı telefon marka ve modellerini araştırıyor. Yazımızın içerisinde Oppo, Huawei, Xiaomi, Samsung fiyat listesi detaylı bir şekilde yer alıyor. İşte fiyatlarda son durum