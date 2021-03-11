NASA yolladı! İşte Mars'tan kaydedilen ses!
NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı Persevarence, Kızıl Gezegen'den birbirinden çarpıcı fotoğraflar göndermeye devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Persevarence, Mars'ın ilk sesini dünyaya gönderdi. Mars'ın sesinin Perseverance'nin üzerinde bulunan özel SuperCam aracıyla bir kayaya lazer atışı yapılarak kaydedildiği açıklandı.
NASA tarafından yapılan açıklamada, gezegenin sesinin 19 Şubat'ta, aracın yüzeye inmesinden yaklaşık 18 saat sonra kaydedildiği belirtildi. Perseverance'nin üzerinde bulunan özel SuperCam aracıyla bir kayaya hedeflenen lazer atışlarıyla kaydedilen 11 saniyelik ses, NASA tarafından Mars kaşifinin ağzıyla şu ifadelerle duyuruldu:
Kayıtta aynı zamanda lazer atışlarıyla birlikte 'Mars rüzgarı' da duyulabiliyor. Yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından 18 Şubat'ta doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine inen NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopteri de uçurmaya çalışacak
ÇARPICI GÖRÜNTÜLER
Çin'in ulusal uzay ajansı, şu anda Kızıl Gezegen yörüngesinde dönmekte olan Tianwen-1 keşif aracı tarafından çekilen, Mars'ın çarpıcı yüksek çözünürlüklü görüntülerini yayınladı. Geçen yıl 23 Temmuz'da başlatılan Tianwen-1 görevi, 224 günlük bir süre içinde 475 milyon km'lik bir mesafe kat etti.