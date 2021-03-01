Mars'a gönderilen Perseverance'te Elon Musk'ı reddeden Türk profesörün imzası var! Türkiye'ye "ben hazırım" mesajı
Mars'a gönderilen Perseverance'ın yere çakılmasını önleyen algoritmayı, Türk Prof. Behçet Açıkmeşe'nin NASA'da JET grubunda görev yaparken geliştirdiği ortaya çıktı. Açıkmeşe, "Bu algoritmayı 2012'de de kullandık" açıklamasını yaptı. Mars'a araştırma için indirilen son iki uzay aracı Curiosity ve Perseverance'ta çalışan Türk bilim insanı Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe, Elon Musk'ı reddettiğini de açıkladı. Açıkmeşe ayrıca Türkiye'nin uzay çalışmalarında yer almak istediğini belirterek, "Henüz bana bir talep ya da teklif gelmedi. Beni orada bilen insanlar var, Türkiye'de aktif değilim belki o yüzden ama henüz hiçkimse benimle iletişime geçmedi. Teklif gelirse tabii düşünürüm, yardımcı olabilirsem çok iyi olur" dedi. Öte yandan ExoMars uydusu, yüzeydeki Perseverance aracını fotoğrafladı.
Washington Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un kurduğu uzay araştırma şirketi Blue Origin'le ortak bir proje yürüten Prof. Açıkmeşe, JPL'de yaklaşık 10 yıl çalıştı. Ancak JPL'den ayrıldıktan 9 yıl sonra, Curiosity için geliştirdiği algoritma, 18 Şubat 2021'de yine Mars'a inen Perseverance isimli uzay aracına da uyarlanarak kullanıldı.
"YEDİ DAKİKALIK TERÖR"
Açıkmeşe, geliştirdiği algoritmayı şöyle anlattı: "Curiosity robotunu indiren ve yakın zamanda da Perseverance robotunun indirilmesinde kullanılan temelde dört tane önemli güdüm kontrol sistemleri algoritması var. 'Yedi dakikalık terör' diyorlar, atmosfere dokunmayla yere inmesine kadar geçen süre.
Bu algoritmalar uzay aracı üzerinde otomatik olarak bazı kararları veriyorlar ve uzay aracını kontrol ediyorlar. Işık hızıyla bir şey yolladığınızda oraya ulaşması yaklaşık 12 dakika sürüyor ama toplam iniş süresi 7 dakika. Dolayısıyla uzaktan kumanda imkansız. Yere 20 metre mesafede aracı vinç indiriyor, o anda benim algoritmam kontrol etmeye başlıyor uzay aracını.
O yukarıdaki aracı jetlerle döndürüp olabildiğince uzağa uçurmam gerekiyor ki oraya çakılmasın, uzağa bir yere yollamam gerekiyor yani. Bunu yaparken de aşağıdaki tekerlekli robotu yakmamam gerekiyor. Onu yakında bir yere düşürürseniz inceleme yapan robotlu araca engel olabilir, bir ton problem çıkarabilir.