Mars'a gönderilen Perseverance'te Elon Musk'ı reddeden Türk profesörün imzası var! Türkiye'ye "ben hazırım" mesajı

Mars'a gönderilen Perseverance'ın yere çakılmasını önleyen algoritmayı, Türk Prof. Behçet Açıkmeşe'nin NASA'da JET grubunda görev yaparken geliştirdiği ortaya çıktı. Açıkmeşe, "Bu algoritmayı 2012'de de kullandık" açıklamasını yaptı. Mars'a araştırma için indirilen son iki uzay aracı Curiosity ve Perseverance'ta çalışan Türk bilim insanı Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe, Elon Musk'ı reddettiğini de açıkladı. Açıkmeşe ayrıca Türkiye'nin uzay çalışmalarında yer almak istediğini belirterek, "Henüz bana bir talep ya da teklif gelmedi. Beni orada bilen insanlar var, Türkiye'de aktif değilim belki o yüzden ama henüz hiçkimse benimle iletişime geçmedi. Teklif gelirse tabii düşünürüm, yardımcı olabilirsem çok iyi olur" dedi. Öte yandan ExoMars uydusu, yüzeydeki Perseverance aracını fotoğrafladı.

01.03.2021 15:57 - Son Güncelleme: 01.03.2021 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





