1850'den bu yana 11. kez değişti! İşte Peugeot'nun yeni logosu
Son 10 yılda modellerini tamamen yenileyen dünyaca ünlü otomobil üreticisi Peugeot, yeni ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı. Peugeot'un 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logosunun ardından 11. versiyonun tanıtımı yapıldı. Dünyaca ünlü markaların anlamlarını duyunca inanamayacaksınız. İşte her gün defalarca karşımıza çıkan markaların daha önce duymadığınız gerçekleri...
LOGOLAR VE ANLAMLARI
Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz? İşte şirketlerin ikonik logolarının anlamları...
Google, bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor.