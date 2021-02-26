Bugünkü
Takvim

1850'den bu yana 11. kez değişti! İşte Peugeot'nun yeni logosu

Son 10 yılda modellerini tamamen yenileyen dünyaca ünlü otomobil üreticisi Peugeot, yeni ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı. Peugeot'un 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logosunun ardından 11. versiyonun tanıtımı yapıldı. Dünyaca ünlü markaların anlamlarını duyunca inanamayacaksınız. İşte her gün defalarca karşımıza çıkan markaların daha önce duymadığınız gerçekleri...

26.02.2021 09:01 - Son Güncelleme: 26.02.2021 09:01
1850'den bu yana 11. kez değişti! İşte Peugeot'nun yeni logosu

Otomotiv devi Peugeot'nun küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan yeni logosu tanıtıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1850'den bu yana 11. kez değişti! İşte Peugeot'nun yeni logosu

Peugeot'un 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logoya sahip oldu. Bugün ise Peugeot markasının küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan 11'inci versiyon tanıtıldı.

1850'den bu yana 11. kez değişti! İşte Peugeot'nun yeni logosu

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski otomotiv markası Peugeot yeni bir logo ile kişiliğini ve karakterini yeniden tanımlıyor ve tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

1850'den bu yana 11. kez değişti! İşte Peugeot'nun yeni logosu

LOGOLAR VE ANLAMLARI
Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz? İşte şirketlerin ikonik logolarının anlamları...

Google, bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor.

1850'den bu yana 11. kez değişti! İşte Peugeot'nun yeni logosu

Teknoloji devi Google'ın yeni logosunun ardında altın oran var. Apple'ın logosunda da başvurduğu altın oranı matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran olarak tarif etmek mümkün.