Bu uygulamayı indirenin başı beladan kurtulmuyor! Ardı ardına tespit edildi! Tüm paranızdan olabilirsiniz!
Günümüzde internetten birtakım uygulamaları indirmek ciddi bir problem durumuna gelmiştir. En iyi bir virüs uygulaması bile birtakım durumlarda yeni oluşturulmuş bir trojanı tanıyamamaktadır.
24.12.2022 12:41 - Son Güncelleme: 24.12.2022 12:41
Çağımız internet çağı, internet hayatımızın her alanında artık var. Fakat internetin getirdiği kötü yanlarda bulunuyor. Özel verilerinin çalınmasından kişisel bilgilerin ele geçmesine kadar her türlü olumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Ancak başlarına gelen en önemli sorun paralarının çalınması olmaktadır. Bu tehlikenin farkında olanlar kullandıkları programlara ve indirdikleri uygulamalara çok dikkat etmektedir. Özellikle virüsler bilgisayar kullanıcıları için çok büyük bir tehlike olarak görülüyor.
Daha sonrasında o zararlı yazılım için virüs programları gerekli önlemleri almaktadır ama ilk başta hazır olmuyorlar. Bu yüzden kullanıcılar çok dikkatli olmalıdır.