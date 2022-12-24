Bu uygulamayı indirenin başı beladan kurtulmuyor! Ardı ardına tespit edildi! Tüm paranızdan olabilirsiniz!

Çağımız internet çağı, internet hayatımızın her alanında artık var. Fakat internetin getirdiği kötü yanlarda bulunuyor. Özel verilerinin çalınmasından kişisel bilgilerin ele geçmesine kadar her türlü olumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Ancak başlarına gelen en önemli sorun paralarının çalınması olmaktadır. Bu tehlikenin farkında olanlar kullandıkları programlara ve indirdikleri uygulamalara çok dikkat etmektedir. Özellikle virüsler bilgisayar kullanıcıları için çok büyük bir tehlike olarak görülüyor.