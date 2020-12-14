Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük övgü topladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD EXPO 2020'de görücüye çıkmasının ardından dünyada dünyada büyük ses getirdi. Bosna Hersek, Kolombiya, Bolivya, Katar, Meksika, Azerbaycan'ın da aralarında yer aldığı birçok ülke basınında "Türk Dünyasının Otomobili" olarak büyük övgü aldı.
14.12.2020 16:21
- Son Güncelleme: 14.12.2020 16:21
Azerbaycan basını: "Akdeniz'in Tesla'sı yola çıkmak için gün sayıyor"
Azerbaycan'da yayın yapan Kanal 8, GÜNSEL'i haberleştirirken "Akdeniz'in Tesla'sı yola çıkmak için gün sayıyor" başlığını kullandı. GÜNSEL'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yakın Doğu Üniversitesi tarafından hayata geçirildiği vurgulanan haberde, 'Cumhuriyet için en ilginç ve stratejik adımlardan biri' olarak tanımlandı.
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