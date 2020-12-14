Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük övgü topladı

Azerbaycan basını: "Akdeniz'in Tesla'sı yola çıkmak için gün sayıyor"

Azerbaycan'da yayın yapan Kanal 8, GÜNSEL'i haberleştirirken "Akdeniz'in Tesla'sı yola çıkmak için gün sayıyor" başlığını kullandı. GÜNSEL'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yakın Doğu Üniversitesi tarafından hayata geçirildiği vurgulanan haberde, 'Cumhuriyet için en ilginç ve stratejik adımlardan biri' olarak tanımlandı.