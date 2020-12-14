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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük övgü topladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD EXPO 2020'de görücüye çıkmasının ardından dünyada dünyada büyük ses getirdi. Bosna Hersek, Kolombiya, Bolivya, Katar, Meksika, Azerbaycan'ın da aralarında yer aldığı birçok ülke basınında "Türk Dünyasının Otomobili" olarak büyük övgü aldı.

14.12.2020 16:21 - Son Güncelleme: 14.12.2020 16:21
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük övgü topladı

KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, 18-21 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılarak dünya lansmanını da gerçekleştirmiş oldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük övgü topladı

Bütün dikkatleri üzerine çeken GÜNSEL, birçok ülke basınında ses getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük övgü topladı

Özellikle Latin Amerika ve Ortadoğu'da defalarca haberi yapılan GÜNSEL, aralarında Rusya, Bosna Hersek, Kolombiya, Bolivya, Katar, Meksika ve Azerbaycan'ın yer aldığı birçok ülke medyasında "Türk Dünyasının Otomobili" olarak tanımlanarak büyük övgüler aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük övgü topladı

Azerbaycan basını: "Akdeniz'in Tesla'sı yola çıkmak için gün sayıyor"
Azerbaycan'da yayın yapan Kanal 8, GÜNSEL'i haberleştirirken "Akdeniz'in Tesla'sı yola çıkmak için gün sayıyor" başlığını kullandı. GÜNSEL'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yakın Doğu Üniversitesi tarafından hayata geçirildiği vurgulanan haberde, 'Cumhuriyet için en ilginç ve stratejik adımlardan biri' olarak tanımlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında büyük övgü topladı

GÜNSEL B9'un mühendislik ve tasarım açısından büyük ilgi uyandırdığı aktarılan haberde, GÜNSEL'in komşu ülkelere ve Türk ülkelerine ihraç edilmesinin beklendiği belirtildi. Kanal 8'in yanı sıra Azerbaycan'da başta Gulistan olmak üzere gazete ve internet sitelerinde de GÜNSEL'e yer verildi.

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