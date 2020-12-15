Apple, İOS 14.3 güncellemesini kullanıcılarına sundu! Yükleyince bakın neler değişecek...
Apple, iOS 14.3 güncellemesini herkes merakla bekliyordu. Dün akşam saatlerinde güncelleme Apple kullanıcılarına sunuldu. Peki İOS 14.3 güncellemesi iPhone'unuzda neler değişecek? İşte detaylar...
15.12.2020 09:33
- Son Güncelleme: 15.12.2020 09:33
Apple Fitness+
iPhone'unuzda, iPad'inizde ve Apple TV'nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi
Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone'da, iPad'de ve Apple TV'de yeni Fitness uygulaması
On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması
Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri
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