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Apple, İOS 14.3 güncellemesini kullanıcılarına sundu! Yükleyince bakın neler değişecek...

Apple, iOS 14.3 güncellemesini herkes merakla bekliyordu. Dün akşam saatlerinde güncelleme Apple kullanıcılarına sunuldu. Peki İOS 14.3 güncellemesi iPhone'unuzda neler değişecek? İşte detaylar...

15.12.2020 09:33 - Son Güncelleme: 15.12.2020 09:33
iOS 14.3 güncellemesi yayında: Yükleyince bakın ne göreceksiniz?

Tüm iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bugün itibariyle kullandığınız iPhone'da bakın neler değişiyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
iOS 14.3 güncellemesi yayında: Yükleyince bakın ne göreceksiniz?

iOS 14.3 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte telefonunuzda bu değişiklikleri göreceksiniz:

iOS 14.3 güncellemesi yayında: Yükleyince bakın ne göreceksiniz?

Apple Fitness+
iPhone'unuzda, iPad'inizde ve Apple TV'nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi

Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone'da, iPad'de ve Apple TV'de yeni Fitness uygulaması

iOS 14.3 güncellemesi yayında: Yükleyince bakın ne göreceksiniz?

On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması

Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri

iOS 14.3 güncellemesi yayında: Yükleyince bakın ne göreceksiniz?

Fitness+ aboneliği Avustralya'da, Kanada'da, İrlanda'da, Yeni Zelanda'da, Birleşik Krallık'ta ve ABD'de kullanılabilir

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