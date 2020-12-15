Apple, İOS 14.3 güncellemesini kullanıcılarına sundu! Yükleyince bakın neler değişecek...

Apple Fitness+

iPhone'unuzda, iPad'inizde ve Apple TV'nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi



Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone'da, iPad'de ve Apple TV'de yeni Fitness uygulaması