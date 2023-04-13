Evinizde varsa değmeyin keyfinize! Bu etkisini kimse bilmiyordu! Hemen alın! NASA şiddetle tavsiye ediyor!

NASA, uzay istasyonlarındaki havanın nasıl temizlenebileceğini araştırırken, 1989 yılında bitkilerin havayı temizleme yeteneklerini incelemiş ve önemli sonuçlar elde etmiştir. NASA araştırmaları, salon bitkilerinin özellikle az hava akımı olan kapalı alanlarda, formaldehit, benzen, amonyak gibi zararlı toksinleri havadan emebildiğini göstermiştir. Evimizde vakit geçirdiğimiz zamanın çoğunu içeride geçiriyoruz. Ancak iç mekân hava kirliliği, evde kalmanın sağlıklı olmayan bir yan etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Neyse ki, evin havasını temizlemek için pahalı hava temizleme cihazları satın almaya gerek yok. Hava temizleyici bitkiler doğal bir çözüm sunar ve aynı zamanda dekoratif bir öğe olarak evinize renk katarlar.