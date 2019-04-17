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Kimse yüzüne bakmıyordu! Kasetler ve kasetçalarlar şu sıra kapış kapış satıyor!

Biz öldü, artık kimse yüzüne bakmıyor derken kasetler ve kasetçalarlar şu sıra kapış kapış satıyor! Peki bunca sene sonra kasetler neden çok satıyor dersiniz? İşte nedeni...

17.04.2019 03:34 - Son Güncelleme:
Kimse yüzüne bakmıyordu! Kasetler ve kasetçalarlar şu sıra kapış kapış satıyor!

Biz öldü, artık kimse yüzüne bakmıyor derken kasetler ve kasetçalarlar şu sıra kapış kapış satıyor! Peki bunca sene sonra kasetler neden çok satıyor dersiniz?

Kimse yüzüne bakmıyordu! Kasetler ve kasetçalarlar şu sıra kapış kapış satıyor!

Teyp kaseti satışları, 2012 yılından bu zamana kadarki en iyi yılını yaşadı. 2018 yılında, kaset satışlarının yüzde 85 artış göstererek 159 bin adet seviyesine ulaştığı açıklanmıştı. Bu yükselişte en büyük rolü ise Guardians of The Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) adlı filmin müzik albümünün etkili olduğu vurgulanıyor. Filmde, klasik bir teyp kasetinden döneminin sıkı parçaları çalıyordu.

Kimse yüzüne bakmıyordu! Kasetler ve kasetçalarlar şu sıra kapış kapış satıyor!

Kasetler geri dönse de hayatımıza giren pek çok teknoloji de öldü. İşte bir zamanlar yanımızdan ayıramadığımız; ancak bugün 5 kuruş dahi vermek istemeyeceğiniz zamanının en teknolojik cihazları...

Kimse yüzüne bakmıyordu! Kasetler ve kasetçalarlar şu sıra kapış kapış satıyor!

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Kimse yüzüne bakmıyordu! Kasetler ve kasetçalarlar şu sıra kapış kapış satıyor!

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