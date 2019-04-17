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İlk SİHA'mız Akdeniz semalarında! (Türkiye'nin yerli silahları)

Savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlar son sürat devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), donanma adına ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi. Aracın test uçuş görüntülerini Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştı.

17.04.2019 10:28 - Son Güncelleme: 17.04.2019 10:41
İlk SİHA'mız Akdeniz semalarında! (Türkiye'nin yerli silahları)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Baykar Makina tarafından tasarlanan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.

İlk SİHA'mız Akdeniz semalarında! (Türkiye'nin yerli silahları)

Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. Bismillah Vira" dedi.

İŞTE O TARİHİ ANLAR

İlk SİHA'mız Akdeniz semalarında! (Türkiye'nin yerli silahları)

Test uçuşlarına başlayan SİHA'lar bundan böyle "Mavi Vatan"ı 24 saat aralıksız gözleyip, olası tehlikelere karşı önleme ve müdahale görevi yapacak.

İlk SİHA'mız Akdeniz semalarında! (Türkiye'nin yerli silahları)

Bu son teslimatlarla birlikte TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının sayısı 80'e yükseldi. Afrin Harekatında da görev alan Bayraktar İHA ve SİHA'ları toplamda 90 bin saatlik uçuş gerçekleştirmiş oldu.

İlk SİHA'mız Akdeniz semalarında! (Türkiye'nin yerli silahları)

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. Yerli silahlar envantere girmeye devam ediyor. İşte Türkiye'nin yerli üretim silahları.

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