İlk SİHA'mız Akdeniz semalarında! (Türkiye'nin yerli silahları)
Savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlar son sürat devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), donanma adına ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi. Aracın test uçuş görüntülerini Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştı.
17.04.2019 10:28
- Son Güncelleme: 17.04.2019 10:41
Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. Bismillah Vira" dedi.
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