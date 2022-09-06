Kendi kendine konuşanlara güzel haber! WhatsApp’ta flaş özellik! Artık o şekilde mesaj atabilirsiniz!

WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde kendinize mesaj atabileceksiniz. WhatsApp, tüm zamanların en popüler uygulamalarından biri olmasını yanında aynı zamanda bir dönem telefon dünyasının en çok kullanılan iletişim servisi olan SMS'lerin de sonunu getirmiş bir servis. Akıllı telefonlardan önce kullanımda bulunan geleneksel telefonlarda SMS, özellikle gençler arasında fazlasıyla tercih edilen bir yöntemdi.