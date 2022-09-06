Kendi kendine konuşanlara güzel haber! WhatsApp'ta flaş özellik! Artık o şekilde mesaj atabilirsiniz!
WhatsApp, üzerinde çalıştığı yeni bir güncelleme ile kullanıcılarını oldukça önemli bir dertten kurtaracak. İşte yeni gelen o özellik...
Whatsapp'taki yeni özellik milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Kendi kendine konuşmayı sevenler artık uygulamadan kendilerine mesaj atabilecek. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Whatsapp'ın yeni özelliği nedir? Whatsapp kendine mesaj atma nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde kendinize mesaj atabileceksiniz. WhatsApp, tüm zamanların en popüler uygulamalarından biri olmasını yanında aynı zamanda bir dönem telefon dünyasının en çok kullanılan iletişim servisi olan SMS'lerin de sonunu getirmiş bir servis. Akıllı telefonlardan önce kullanımda bulunan geleneksel telefonlarda SMS, özellikle gençler arasında fazlasıyla tercih edilen bir yöntemdi.
Ancak yeni eskiyi yener sözü bir kez daha gerçek oldu ve WhatsApp insanların birbiriyle iletişim kurabilmek için tercih ettiği yeni trend haline geldi.
Bununla birlikte yapılan araştırmalara göre, kullanıcıların WhatsApp üzerinden sıklıkla kendilerine mesaj attıklarının ortaya çıkması, Amerikalı teknoloji devini harekete geçirmişe benziyor.