Bugünkü
Takvim

NASA uzay madenciliği için düğmeye bastı! 10 kentrilyon dolarlık proje küresel ekonomiyi derinden etkileyecek

Uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. NASA'nın uzay aracı göndererek üzerindeki değerli madenleri çıkarmak istediği asteroidin ekonomik değeri 10 bin katrilyon dolar. Gezegenimizin küresel ekonomisinin toplam değeri ise sadece yaklaşık 75 trilyon dolar. Söz konusu göktaşına gömülü demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenler bulunuyor.

30.03.2021 09:27 - Son Güncelleme: 30.03.2021 09:27
NASA uzay madenciliği için düğmeye bastı! 10 kentrilyon dolarlık proje küresel ekonomiyi derinden etkileyecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
NASA uzay madenciliği için düğmeye bastı! 10 kentrilyon dolarlık proje küresel ekonomiyi derinden etkileyecek

Zira NASA uzay madenciliği için önemli bir adım attı.

NASA uzay madenciliği için düğmeye bastı! 10 kentrilyon dolarlık proje küresel ekonomiyi derinden etkileyecek

NASA, 10 kentilyon dolar değer biçilen 16 Psyche asteroitine gitmek için geri sayıma başladı.

NASA uzay madenciliği için düğmeye bastı! 10 kentrilyon dolarlık proje küresel ekonomiyi derinden etkileyecek

Keşif sondasının son montajına başlandı. Sondanın 2026'da hedefine ulaşması bekleniyor.

NASA uzay madenciliği için düğmeye bastı! 10 kentrilyon dolarlık proje küresel ekonomiyi derinden etkileyecek

200 KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDE
Hürriyet'te yer alan habere göre NASA'nın bu adımı dünya ekonomisini yerle bir edebilir.