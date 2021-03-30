NASA uzay madenciliği için düğmeye bastı! 10 kentrilyon dolarlık proje küresel ekonomiyi derinden etkileyecek

Uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. NASA'nın uzay aracı göndererek üzerindeki değerli madenleri çıkarmak istediği asteroidin ekonomik değeri 10 bin katrilyon dolar. Gezegenimizin küresel ekonomisinin toplam değeri ise sadece yaklaşık 75 trilyon dolar. Söz konusu göktaşına gömülü demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenler bulunuyor.

30.03.2021 09:27 - Son Güncelleme: 30.03.2021 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





