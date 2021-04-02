50 ile 225 lira hızlıca düştü! 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi, Vestel, Honor...
Telefon arayışında olan ya da mevcut telefonunu değiştirmek isteyenler online alışveriş siteleri üzerinden sıfır telefonların fiyatlarında göz gezdiriyor. Geçen ay içerisinde bazı telefon modellerinin fiyatlarında 50 ve 100'er lira düşüş görülmüştü. Bu ay bazı modellerde kampanya kapsamında 225 liraya varan düşüşler görüldü. Bu bağlamda en uygun fiyatlı telefon marka ve modelleri çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Telefonlar alacaklar güncel fiyat listesini ve cihazların özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre sipariş vermek üzere detayları merak ediyor. Samsung, Oppo, Xiaomi, Vestel, Honor markalarının modellerinin ortalama fiyatlarını yazımızda derledik.
Nisan ayı akıllı telefon fiyatları dünden bu yana sık sık araştırılıyor. Telefonu bozulan ya da eskidiği, ağır çalıştığı için yenisini almak isteyenler fiyatlardaki son durumu mercek altına alıyor. Bu nedenle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izleyerek bilgi edinmek istiyor. Bazı modellerin fiyatlarında da 50'şer 225'er lira düşüş yaşandı. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler uygun fiyatlı telefon marka ve modellerini öğrenmek istiyor.