50 ile 225 lira hızlıca düştü! 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi, Vestel, Honor...

Telefon arayışında olan ya da mevcut telefonunu değiştirmek isteyenler online alışveriş siteleri üzerinden sıfır telefonların fiyatlarında göz gezdiriyor. Geçen ay içerisinde bazı telefon modellerinin fiyatlarında 50 ve 100'er lira düşüş görülmüştü. Bu ay bazı modellerde kampanya kapsamında 225 liraya varan düşüşler görüldü. Bu bağlamda en uygun fiyatlı telefon marka ve modelleri çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Telefonlar alacaklar güncel fiyat listesini ve cihazların özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre sipariş vermek üzere detayları merak ediyor. Samsung, Oppo, Xiaomi, Vestel, Honor markalarının modellerinin ortalama fiyatlarını yazımızda derledik.

02.04.2021 15:01 - Son Güncelleme: 02.04.2021 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





