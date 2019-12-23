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iPhone, Samsung, Huawei değil! Hepsi kapış kapış gitti... Dünyanın en çok satan telefonları

Kamerası, işlemcisi, ekran özellikleri ve nicesiyle, teknoloji devleri sürekli olarak yeni telefonlarını piyasaya sürüyor. Firmaların hızına yetişilmiyor. Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? İşte dünyanın en çok satan telefonları.

23.12.2019 09:33 - Son Güncelleme: 23.12.2019 09:40
iPhone, Samsung, Huawei değil! Hepsi kapış kapış gitti... Dünyanın en çok satan telefonları

Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? İşte görünce şaşıracağınız o telefonlar...

iPhone, Samsung, Huawei değil! Hepsi kapış kapış gitti... Dünyanın en çok satan telefonları

Nokia 2650

2004 yılının Ekim ayında karşımıza ilk kez çıkan bu telefon, düşük fiyatı ve o günün şartlarında sunduğu özelliklerle adından sıkça söz ettirmişti. 128x128 piksel ekran çözünürlüğü, alarm için LED ışık, MMS gibi özellikleriyle Nokia 2650, toplamda 35 milyon sattı.

iPhone, Samsung, Huawei değil! Hepsi kapış kapış gitti... Dünyanın en çok satan telefonları

iPhone 3GS

Apple'ın ilk telefonu değil; ancak Türkiye dahil pek çok ülke Apple'ın iPhone serisini 2009 yılında bu telefonla tanıdı. Kavisli tasarımı bir yana Apple'ın iOS işletim sistemi herkesi kendine hayran bıraktı. Kullanımı oldukça kolaydı. iPhone 3G modeline göre iki kat daha hızlıydı. Cihaz, toplamda 35 milyon satmayı başardı.

iPhone, Samsung, Huawei değil! Hepsi kapış kapış gitti... Dünyanın en çok satan telefonları

Samsung Galaxy S2

Samsung, Galaxy serisi telefonlarına 10 yılı aşkın bir süre önce başladı. Galaxy SII ise, 2011 yılının Mart ayında ilk kez karşımıza çıktı. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan telefonun 8 MP kamerası ve 1 GB RAM'i vardı. Cihaz, bugüne dek 40 milyondan fazla sattı.

iPhone, Samsung, Huawei değil! Hepsi kapış kapış gitti... Dünyanın en çok satan telefonları

Samsung Galaxy S3

Yine bir Samsung telefon ile karşınızdayız. Galaxy S2'yi kullanıcılar beğenince, bir sonraki model, yani Galaxy S3 de yüksek bir satış hacmine ulaştı. 2012 yılında satışa sunulan cihaz Android işletim sistemini kullanıyordu. Galaxy S3 de 40 milyona yakın sattı.

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