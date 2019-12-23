iPhone, Samsung, Huawei değil! Hepsi kapış kapış gitti... Dünyanın en çok satan telefonları
Kamerası, işlemcisi, ekran özellikleri ve nicesiyle, teknoloji devleri sürekli olarak yeni telefonlarını piyasaya sürüyor. Firmaların hızına yetişilmiyor. Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? İşte dünyanın en çok satan telefonları.
23.12.2019 09:33
- Son Güncelleme: 23.12.2019 09:40
iPhone 3GS
Apple'ın ilk telefonu değil; ancak Türkiye dahil pek çok ülke Apple'ın iPhone serisini 2009 yılında bu telefonla tanıdı. Kavisli tasarımı bir yana Apple'ın iOS işletim sistemi herkesi kendine hayran bıraktı. Kullanımı oldukça kolaydı. iPhone 3G modeline göre iki kat daha hızlıydı. Cihaz, toplamda 35 milyon satmayı başardı.
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