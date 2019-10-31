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WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir? Whatsapp son görülme neden yok?

WhatsApp'ta son görülme özelliği kalktı mı? Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, WhatsApp'a gelecek son güncelleme ile son görülmenin artık olmayacağı iddia ediliyordu. Bu gelişmelerin ardından dün yaşanan teknik bir hata sonrası WhatsApp'ta gizlilik ayarları değişti. Peki, WhatsApp son görülme kalktı mı? Whatsapp son görülme neden yok? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir?

31.10.2019 08:29 - Son Güncelleme: 31.10.2019 08:29
WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir? Whatsapp son görülme neden yok?

WhatsApp'ta inanılmaz hata kullanıcıları şoke etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan idddialar, WhatsApp'a gelecek güncelleme sonrası 'son görülme' özelliğinin kalkacağı yönündeydi. WhatsApp'ta dün yaşanan teknik bir arıza sonrası kullanıcıların gizlilik ayarları değişti ve son görülme özelliği bir anda yok oldu. Peki, WhatsApp son görülme kalktı mı?Whatsapp son görülme neden yok? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir?

WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir? Whatsapp son görülme neden yok?

WHATSAPP SON GÖRÜLME KALKTI MI?

Dünyanın en çok kullanılan iletişim ağı WhatsApp kullanıcıları, son görülme özelliğinin kalkıp kalkmadığı sorularına yanıt arıyor. Hemen belirtelim ki, WhatsApp'ın son görülme özelliği halen kullanılıyor. Dün yaşanan teknik bir arızadan dolayı bazı kullanıcıların gizlilik ayarları kontrol dışında değişti. Gizlilik ayarlarınızdan eski haline getirebilirsiniz.

WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir? Whatsapp son görülme neden yok?

WHATSAPP SON GÖRÜLME SORUNU NASIL DÜZELTİLİR?

WhatsApp uygulamanızı açın. Daha sonra 'Ayarlar' bölümü içerisinden 'Hesap' kısmına giriş yapın. Burada yer alan 'Gizlilik' butonuna tıklayın. Gizlilik bölümü içerisinde son görülmenizi dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir? Whatsapp son görülme neden yok?

WhatsApp'ta yaşanan teknik arızanın yanı sıra Instagram'da da aynı saatlerde erişim sorunu yaşandı. Instagram kullanıcıları, fotoğraf yüklerken sorun ile karşı karşıya kaldılar. İki uygulamada yaşanan sorun eş zamanlı olarak düzeldi.

WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir? Whatsapp son görülme neden yok?

Facebook bünyesine bağlı WhatsApp ve Instagram'daki sorun nedeniyle resmi bir açıklama yapılmazken, şu saatlerde iki uygulamaya erişim normal sağlanabiliyor.

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