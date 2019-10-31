WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir? Whatsapp son görülme neden yok?

WhatsApp'ta inanılmaz hata kullanıcıları şoke etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan idddialar, WhatsApp'a gelecek güncelleme sonrası 'son görülme' özelliğinin kalkacağı yönündeydi. WhatsApp'ta dün yaşanan teknik bir arıza sonrası kullanıcıların gizlilik ayarları değişti ve son görülme özelliği bir anda yok oldu. Peki, WhatsApp son görülme kalktı mı?Whatsapp son görülme neden yok? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir?