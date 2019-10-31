WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir? Whatsapp son görülme neden yok?
WhatsApp'ta son görülme özelliği kalktı mı? Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, WhatsApp'a gelecek son güncelleme ile son görülmenin artık olmayacağı iddia ediliyordu. Bu gelişmelerin ardından dün yaşanan teknik bir hata sonrası WhatsApp'ta gizlilik ayarları değişti. Peki, WhatsApp son görülme kalktı mı? Whatsapp son görülme neden yok? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir?
WhatsApp'ta inanılmaz hata kullanıcıları şoke etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan idddialar, WhatsApp'a gelecek güncelleme sonrası 'son görülme' özelliğinin kalkacağı yönündeydi. WhatsApp'ta dün yaşanan teknik bir arıza sonrası kullanıcıların gizlilik ayarları değişti ve son görülme özelliği bir anda yok oldu. Peki, WhatsApp son görülme kalktı mı?Whatsapp son görülme neden yok? WhatsApp son görülme sorunu nasıl düzeltilir?
WHATSAPP SON GÖRÜLME KALKTI MI?
Dünyanın en çok kullanılan iletişim ağı WhatsApp kullanıcıları, son görülme özelliğinin kalkıp kalkmadığı sorularına yanıt arıyor. Hemen belirtelim ki, WhatsApp'ın son görülme özelliği halen kullanılıyor. Dün yaşanan teknik bir arızadan dolayı bazı kullanıcıların gizlilik ayarları kontrol dışında değişti. Gizlilik ayarlarınızdan eski haline getirebilirsiniz.