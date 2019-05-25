Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin çünkü...
Dünyaca ünlü arama motoru Google dünya çapında milyonlarca telefon kullanıcısını uyaran bir açıklama yaptı. Cep telefonu kullanıcılarının telefonlarından silmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Bu uygulamalar tüm özelinizi sızıdırıyorr. Bunların arasında kredi kartı şifreleri, telefonunuzdaki fotoğraf ve numaralar gibi pek çok özel bilgi yer alıyor. İşte Google'ın uyarısı doğrultusunda telefondan silinmesi gereken o uygulamalar...
25.05.2019 15:16
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