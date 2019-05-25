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Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin çünkü...

Dünyaca ünlü arama motoru Google dünya çapında milyonlarca telefon kullanıcısını uyaran bir açıklama yaptı. Cep telefonu kullanıcılarının telefonlarından silmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Bu uygulamalar tüm özelinizi sızıdırıyorr. Bunların arasında kredi kartı şifreleri, telefonunuzdaki fotoğraf ve numaralar gibi pek çok özel bilgi yer alıyor. İşte Google'ın uyarısı doğrultusunda telefondan silinmesi gereken o uygulamalar...

25.05.2019 15:16 - Son Güncelleme:
Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin çünkü...

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere! İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin çünkü...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin çünkü...

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin çünkü...

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin çünkü...

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