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En iyi Android işletim sistemine sahip telefon hangisi? İşte dünyanın en iyi Android telefonları 2019!

Telefon piyasasında kullanıcılar tarafından en çok Android işletim sistemine sahip telefonlar tercih ediliyor. Dünya telefonlar devlerine rakip olacak, bilgisayardan daha güçlü telefonlar mevcut. Bazılarını yakından tanısanız da çoğunun adını belki de ilk kez duyacaksınız. Peki en iyi Android işletim sistemine sahip telefon hangisi? İşte merakla beklenen o liste.

24.05.2019 00:03 - Son Güncelleme: 24.05.2019 00:11
En iyi Android işletim sistemine sahip telefon hangisi? İşte dünyanın en iyi Android telefonları 2019!

İşte kapış kapış satan dünyanın en iyi Android telefonları...

En iyi Android işletim sistemine sahip telefon hangisi? İşte dünyanın en iyi Android telefonları 2019!

Xiaomi Mi 9 Explorer:

Xiaomi Mi 9 Explorer'ın 6.39 inç büyüklüğündeki ekranı 1080 x 2340 çözünürlük sunarken, HDR10 desteğine sahip.

En iyi Android işletim sistemine sahip telefon hangisi? İşte dünyanın en iyi Android telefonları 2019!

Xiaomi Mi 9 Explorer:

Snapdragon 855'den güç alan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına ev sahipliği yapıyor. (AnTuTu puanı: 372072)

En iyi Android işletim sistemine sahip telefon hangisi? İşte dünyanın en iyi Android telefonları 2019!

Xiaomi Mi 9:

6.39 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlük sunan bir ekranın yer aldığı Xiaomi Mi 9 gücünü Snapdragon 855'den alıyor.

En iyi Android işletim sistemine sahip telefon hangisi? İşte dünyanın en iyi Android telefonları 2019!

Xiaomi Mi 9:

Tercih edilen modele göre cihaz 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Çin'de satışa sunulduğu gün saniyeler içinde yok sattı. (AnTuTu puanı: 371878)

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