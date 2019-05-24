En iyi Android işletim sistemine sahip telefon hangisi? İşte dünyanın en iyi Android telefonları 2019!
Telefon piyasasında kullanıcılar tarafından en çok Android işletim sistemine sahip telefonlar tercih ediliyor. Dünya telefonlar devlerine rakip olacak, bilgisayardan daha güçlü telefonlar mevcut. Bazılarını yakından tanısanız da çoğunun adını belki de ilk kez duyacaksınız. Peki en iyi Android işletim sistemine sahip telefon hangisi? İşte merakla beklenen o liste.
24.05.2019 00:03
- Son Güncelleme: 24.05.2019 00:11
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