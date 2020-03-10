S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü? En iyi hava savunma sistemi…
Rusya'dan alınan S-400 ve Amerikan Patriot hava savunma sistemleri günümüzde sık sık gündeme geliyor. Savunma sistemlerinin en önemli parçası olan hava savunma sistemlerini güçlendirmek için Türkiye arka arkaya hamleler yapıyor. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında yer alan S-400 ve Patriotlar arasında karşılaştırma yapılıyor. Peki, S-400 mü Patriot mu hangisi daha güçlü? En iyi hava savunma sistemi hangisi? İşte, S-400 ve Patriot karşılaştırması…
En iyi hava savuma sistemi hangisi? S-400 ve Patriot sistemleri, şu anda dünyada en iyi olan iki hava savunma sistemi olarak gösteriliyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl S-400'leri satın almaya başlamıştı. Bu durumun, ABD'nin sattığı Patriotları satın almayı etkilemeyeceği ifade edilmişti. Peki, en iyi hava savunma sistemi hangisi? S-400 mü Patriot mu hangisi daha güçlü? S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.
S400 FÜZESİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
S-400 Triumf olarak adlandırılan S400 füzesi, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.
S-400, 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir evrim olmuştur.