S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü? En iyi hava savunma sistemi…

En iyi hava savuma sistemi hangisi? S-400 ve Patriot sistemleri, şu anda dünyada en iyi olan iki hava savunma sistemi olarak gösteriliyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl S-400'leri satın almaya başlamıştı. Bu durumun, ABD'nin sattığı Patriotları satın almayı etkilemeyeceği ifade edilmişti. Peki, en iyi hava savunma sistemi hangisi? S-400 mü Patriot mu hangisi daha güçlü? S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.