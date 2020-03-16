ESA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı! Koronavirüs salgını sonrası İtalya...
Koronavirüs tüm dünyayı ele geçirirken, en çok etkilenen ülkelerden biri İtalya oldu. Virüsün hızla yayıldığı Avrupa'da, vaka ve ölüm oranları en çok İtalya'da... Tüm bunlar olurken Avrupa Uzay Ajansı (ESA) inanılmaz bir görüntüyü paylaştı. Görüntü şaşkınlık yaratan cinsten...
16.03.2020 14:38
- Son Güncelleme: 16.03.2020 14:48
Uydudan gelen son görüntüler, İtalya'daki inanılmaz değişimi gözler önüne serdi. Ocak ayı ortalarında çekilen bu görüntü, artık çok daha farklı bir halde!
GALERİ DEVAM EDİYOR
ESA'nın dünyaya yolladığı Şubat ayını kapsayan görüntülerde de çok büyük değişiklik yok; ancak kırmızı bölgenin ufak da olsa azaldığı dikkatlerden kaçmıyor.
Mart ayında salgının ülkeyi vurmasıyla birlikte ise kırmızı bölge iyiden iyiye azaldı. Benzer bir durum Çin'de de yaşandı. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkenin uydu görüntüsü ise NASA'dan geldi.
Virüs tehdidi nedeniyle fabrikaları kapatan Çin'de de haritadaki kırmızı renk kayboldu. Yani hava kirliliği iyiden iyiye düştü. Ancak NASA'nın dünyaya yolladığı tek görüntü bu değildi.
NASA, Mars'ta yüksek çözünürlükte çekmiş olduğu fotoğrafları yayınladı.