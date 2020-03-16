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ESA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı! Koronavirüs salgını sonrası İtalya...

Koronavirüs tüm dünyayı ele geçirirken, en çok etkilenen ülkelerden biri İtalya oldu. Virüsün hızla yayıldığı Avrupa'da, vaka ve ölüm oranları en çok İtalya'da... Tüm bunlar olurken Avrupa Uzay Ajansı (ESA) inanılmaz bir görüntüyü paylaştı. Görüntü şaşkınlık yaratan cinsten...

16.03.2020 14:38 - Son Güncelleme: 16.03.2020 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





