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Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? İngilizler açıkladı

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? Dünyada savaşların en vurucu gücü ve kazanılmasında en önemli etken hava gücüdür. Bu bağlamda bu durum ülkelerin savunma sanayisinde daha fazla harcama yapmasına neden oluyor. Dünya hava kuvvetleri raporu yayınlandı. Ünlü İngiliz Flight International dergisinin yayınladığı raporda ülkelerin hava gücü en ince detayına kadar incelendi. Askeri teknoloji anlamında son dönemlerin en çıkışta olan ülkesi Türkiye, listeye devlerin hemen arkasından girdi. Dünya Hava Kuvvetleri 2019 raporunda Türkiye de tüm envanteriyle yer alıyor. İşte Flight International dergisinin yayımladığı liste. Dünyada toplam 14 bin 706 muharebe (taarruz) uçağı aktif olarak filolarda kullanılıyor. Muharebe uçakları arasında en çok tercih edilen model şaşırtıcı olmayacağı üzere F-16'lar.

06.07.2019 08:30 - Son Güncelleme: 06.07.2019 08:30
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? İngilizler açıkladı

Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

Türkiye'nin küresel silah endüstrisinde atağa geçtiği haberleri, dünyanın gözünü ülkemize çevirmesine neden oldu. Türkiye'nin envanterinde bulunan savaş uçağı sayısı merak edilir oldu. Peki dünyanın büyük güçlerinin elinde kaç tane savaç uçağı var?

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? İngilizler açıkladı

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? İngilizler açıkladı

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? İngilizler açıkladı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? İngilizler açıkladı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48 1589 adet F-35A

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