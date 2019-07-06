Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? İngilizler açıkladı

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? Dünyada savaşların en vurucu gücü ve kazanılmasında en önemli etken hava gücüdür. Bu bağlamda bu durum ülkelerin savunma sanayisinde daha fazla harcama yapmasına neden oluyor. Dünya hava kuvvetleri raporu yayınlandı. Ünlü İngiliz Flight International dergisinin yayınladığı raporda ülkelerin hava gücü en ince detayına kadar incelendi. Askeri teknoloji anlamında son dönemlerin en çıkışta olan ülkesi Türkiye, listeye devlerin hemen arkasından girdi. Dünya Hava Kuvvetleri 2019 raporunda Türkiye de tüm envanteriyle yer alıyor. İşte Flight International dergisinin yayımladığı liste. Dünyada toplam 14 bin 706 muharebe (taarruz) uçağı aktif olarak filolarda kullanılıyor. Muharebe uçakları arasında en çok tercih edilen model şaşırtıcı olmayacağı üzere F-16'lar.

06.07.2019 08:30 - Son Güncelleme: 06.07.2019 08:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





