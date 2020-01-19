Istagram'da büyük değişiklik! O ikon artık olmayacak!
Her gün milyonlarca kullanıcının uğrak noktası olan Instagram'ın, ana sayfadasında bulunan IGTV ikonunu kaldıracak. Bu açıklama, TechCrunch'a konuşan bir Facebook yetkilisinden geldi. Facebook yetkilisi milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya devi Instagram'ın ana sayfasındaki IGTV ikonunun kaldırılacağını duyurdu.
INSTAGRAM, IGTV İKONUNU ANA SAYFADAN KALDIRIYOR
Tüm bunlara rağmen görünüşe göre Instagram, IGTV'den istediğini alamadı. TechCrunch'la iletişime geçen bir Facebook yetkilisi, Instagram'ın IGTV ikonunu kaldıracağını söyledi. Bunun sebebi ise çok basit: Kaçımız ana sayfada yer alan IGTV ikonuna tıkladık?
IGTV'NİN GELECEĞİ NASIL OLACAK?
IGTV hakkında geçmişte birçok değişiklik yapıldı. Instagram, daha önce ısrarla dikey videoları desteklemeye devam etse de sonunda yatay videolara da destek vermeye başladı. Son zamanlarda ise IGTV üzerinden video paylaşma özelliğini Instagram'ın ana uygulamasına yerleştirdi.
Bildiğiniz üzere sosyal medya, insanların arkadaşlarını takip etmek ve hayatlarından bir kare paylaşmak için kullandıkları bir platform. İnsanlar, birçoğunu YouTube'da da bulabilecekleri 5 dakikalık videoları izlemek için IGTV'ye giriş yapmıyorlar. Zaman geçirmek için girdikleri Keşfet'te karşılarına çıkan ilgi çekici şeyleri izliyorlar.
Bu durum da IGTV'nin kullanım amaçlarını fazlasıyla azaltıyor. Evet, videoyu oluşturan kişiler uzun videolarını paylaşmak için IGTV kullanıyorlar. Fakat IGTV kalksa bile bu uzun videolar parça parça paylaşılabilir. Tüm bunları topladığımızda elde ettiğimiz sonuç ise IGTV'nin yakında kaldırılma ihtimalinin bulunduğudur.