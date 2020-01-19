Istagram'da büyük değişiklik! O ikon artık olmayacak!

IGTV'NİN GELECEĞİ NASIL OLACAK?

IGTV hakkında geçmişte birçok değişiklik yapıldı. Instagram, daha önce ısrarla dikey videoları desteklemeye devam etse de sonunda yatay videolara da destek vermeye başladı. Son zamanlarda ise IGTV üzerinden video paylaşma özelliğini Instagram'ın ana uygulamasına yerleştirdi.

Bildiğiniz üzere sosyal medya, insanların arkadaşlarını takip etmek ve hayatlarından bir kare paylaşmak için kullandıkları bir platform. İnsanlar, birçoğunu YouTube'da da bulabilecekleri 5 dakikalık videoları izlemek için IGTV'ye giriş yapmıyorlar. Zaman geçirmek için girdikleri Keşfet'te karşılarına çıkan ilgi çekici şeyleri izliyorlar.