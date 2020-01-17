Bilim insanları tetikte! Dünyanın sonu böyle mi gelecek? İşte korkunç senaryo...
Dünyanın sonu böyle mi gelecek? Başta bilim insanları olmak üzere pek çok kişi dünyanın geleceği konusunda hayli karamsar. Söndürülemeyen yangınlar, su kaynaklarının her geçen gün azalması, buzulların erimesi derken yapılan araştırmalar da kaygı verici boyutlarda. Peki dünyanın kıyameti böyle mi olacak? İşte yıllar içerisindeki dünyayı bekleyen korkunç senaryo.
17.01.2020 10:23
- Son Güncelleme: 17.01.2020 10:24
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