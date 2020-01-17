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Bilim insanları tetikte! Dünyanın sonu böyle mi gelecek? İşte korkunç senaryo...

Dünyanın sonu böyle mi gelecek? Başta bilim insanları olmak üzere pek çok kişi dünyanın geleceği konusunda hayli karamsar. Söndürülemeyen yangınlar, su kaynaklarının her geçen gün azalması, buzulların erimesi derken yapılan araştırmalar da kaygı verici boyutlarda. Peki dünyanın kıyameti böyle mi olacak? İşte yıllar içerisindeki dünyayı bekleyen korkunç senaryo.

17.01.2020 10:23 - Son Güncelleme: 17.01.2020 10:24
Bilim insanları tetikte! Dünyanın sonu böyle mi gelecek? İşte korkunç senaryo...

Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

Bilim insanları tetikte! Dünyanın sonu böyle mi gelecek? İşte korkunç senaryo...

10 bin yıl sonra

Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim adamlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak!

Bilim insanları tetikte! Dünyanın sonu böyle mi gelecek? İşte korkunç senaryo...

13 bin yıl sonra

Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.

Bilim insanları tetikte! Dünyanın sonu böyle mi gelecek? İşte korkunç senaryo...

15 bin yıl sonra

Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak!

Bilim insanları tetikte! Dünyanın sonu böyle mi gelecek? İşte korkunç senaryo...

20 bin yıl sonra

1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş!

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