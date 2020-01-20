WhatsApp'tan flaş karar! Bunu yapan kullanıcılarına dava açacak!

OTOMATİK MESAJ VE RAHATSIZ ETMEYE KARŞI YASAL ADIM ATILACAK

Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi. Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın bir parçası haline Whatsapp hemen hemen hepimizin bolca vakit geçirdiği bir uygulama oldu.

Arkadaşlarımızla rahatça iletişime geçmek için bize kolaylık sağlayan bu uygulama, grup özelliğiyle zaman zaman insanı sinirlendirebiliyor. Çünkü normal iletişim kuralları, Whatsapp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor, sağduyu kaybedilebiliyor Aile, apartman, işyeri, okul grupları, sizi doğrudan ilgilendirmeyen konularda sonu gelmeyen mesajlar, sahte bilgi paylaşanlar, kedi-köpek videoları, karikatürler. Whatsapp gruplarındaki yazışmalar bazen zor olabiliyor