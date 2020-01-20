WhatsApp'tan flaş karar! Bunu yapan kullanıcılarına dava açacak!
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gündeme bomba gibi düşecek bir karara imza attı. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
Dünya çapında en popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alan WhatsApp, kullanıcılarını üzecek açıklamada bulundu.
Whatsapp cep telefonu kullanan hemen herkes tarafından kullanılıyor. Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alıyor. Whatsapp'ta yaşanan gelişmeler ise haliyle milyonları etkiliyor. Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor.
KULLANICILARINA DAVA AÇACAK
1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
Whatsapp cep telefonu kullanan hemen herkes tarafından kullanılıyor. Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alıyor. WhatsApp'ta yaşanan gelişmeler ise haliyle milyonları etkiliyor.
Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor.
OTOMATİK MESAJ VE RAHATSIZ ETMEYE KARŞI YASAL ADIM ATILACAK
Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi. Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın bir parçası haline Whatsapp hemen hemen hepimizin bolca vakit geçirdiği bir uygulama oldu.
Arkadaşlarımızla rahatça iletişime geçmek için bize kolaylık sağlayan bu uygulama, grup özelliğiyle zaman zaman insanı sinirlendirebiliyor. Çünkü normal iletişim kuralları, Whatsapp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor, sağduyu kaybedilebiliyor Aile, apartman, işyeri, okul grupları, sizi doğrudan ilgilendirmeyen konularda sonu gelmeyen mesajlar, sahte bilgi paylaşanlar, kedi-köpek videoları, karikatürler. Whatsapp gruplarındaki yazışmalar bazen zor olabiliyor
"WHATSAPP GİBİ UYGULAMALARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"
WhatsApp ile ilgili her gün yeni bir virüs iddiası ortaya atılıyor. Son günlerde ise özel günlerde gönderilen kutlama mesajlarının içine gizlenen virüsler konuşuluyor. Son günlerde ortaya atılan WhatsApp'ta yeni yıl virüsü olduğu her ne kadar bir aldatmaca olsa da, uzmanlar özel günlerde WhatsApp gibi uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.