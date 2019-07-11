iPhone telefonu olanlar dikkat! Cep telefonunuzdan bu ayarı hemen kapatın
Kullandığımız cep telefonları gerek güncellemelerle gerek aşırı yüklenme ve yıpranmadan dolayı zamanla yavaşlayabiliyor. Hatta uzun süre kullanımdan sonra birçok cep telefonu modelinin pil ömrü azalıyor. Özellikle iPhone kullanıcılarının şikayetçi olduğu yavaşlama ve pil problemini ufak birkaç ayarla önemli ölçüde aşabilirsiniz. Haberimizdeki adımşları tek tek takip ederek iPhone telefonunuzda yapacağınız birkaç ufak değişiklikle hem telefonunuzun performansını artırabilir, hem de pil ömrünü uzatabilirsiniz. İşte özellikle iPhone kullanıcılarının kesinlikle uygulaması gereken o pratik bilgi.
11.07.2019 07:30
- Son Güncelleme: 11.07.2019 07:30
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