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iPhone telefonu olanlar dikkat! Cep telefonunuzdan bu ayarı hemen kapatın

Kullandığımız cep telefonları gerek güncellemelerle gerek aşırı yüklenme ve yıpranmadan dolayı zamanla yavaşlayabiliyor. Hatta uzun süre kullanımdan sonra birçok cep telefonu modelinin pil ömrü azalıyor. Özellikle iPhone kullanıcılarının şikayetçi olduğu yavaşlama ve pil problemini ufak birkaç ayarla önemli ölçüde aşabilirsiniz. Haberimizdeki adımşları tek tek takip ederek iPhone telefonunuzda yapacağınız birkaç ufak değişiklikle hem telefonunuzun performansını artırabilir, hem de pil ömrünü uzatabilirsiniz. İşte özellikle iPhone kullanıcılarının kesinlikle uygulaması gereken o pratik bilgi.

11.07.2019 07:30 - Son Güncelleme: 11.07.2019 07:30
iPhone telefonu olanlar dikkat! Cep telefonunuzdan bu ayarı hemen kapatın

iPhone telefonunuzda yapacağınız bu minik ayarla büyük bir dertten kurtulacaksınız! Pek çok kişi farkında değil ama yapacağınız bu minik ayarla iPhone telefonunuz hem hızlanacak hem de pil ömrü artacak! İşte iPhone kullanıcıları için hayat kurtaran o pratik bilgi...

Hemen şimdi Ayarlar'a girin...

iPhone telefonu olanlar dikkat! Cep telefonunuzdan bu ayarı hemen kapatın

Şimdi de Genel kısmına dokunun.

iPhone telefonu olanlar dikkat! Cep telefonunuzdan bu ayarı hemen kapatın

Daha sonra da Arka Planda Uygulama Yenile seçeneğine girin.

iPhone telefonu olanlar dikkat! Cep telefonunuzdan bu ayarı hemen kapatın

Karşınıza böyle bir ekran gelecek.

iPhone telefonu olanlar dikkat! Cep telefonunuzdan bu ayarı hemen kapatın

Şimdi de Açık yazan bu kısma dokunun.

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