iPhone telefonu olanlar dikkat! Cep telefonunuzdan bu ayarı hemen kapatın

iPhone telefonunuzda yapacağınız bu minik ayarla büyük bir dertten kurtulacaksınız! Pek çok kişi farkında değil ama yapacağınız bu minik ayarla iPhone telefonunuz hem hızlanacak hem de pil ömrü artacak! İşte iPhone kullanıcıları için hayat kurtaran o pratik bilgi...



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