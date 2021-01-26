iPhone kullanıcıları dikkat! Yeni dönem başladı! O hatalar tarih oluyor... iOS 14.4
iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Apple'ın son yıllarda stabilize problemleri yaşadığı herkes tarafından kabul edilir hale gelmişken iPhone'lar için iOS 14.4 güncellemesi yayınlandı. iOS 14.4 ile kamera uygulamasını daha yetenekli hale getirdi. İşte yeni güncelleme ile düzeltilen hatalar ve yapılan yenilikler...
iOS 14.4 kamera uygulamasını daha yetenekli hale getiririyor.
iOS 14.4 İLE KAMERA KONTROLÜ
iOS 14.4 ile iPhone'un kamerası daha küçük QR kodlarını tanıyabilir hale geldi. Birden fazla kulaklığa sahip olan kişilerin işini kolaylaştıracak olan Bluetooth aygıt sınıflandırma özelliği kullanıma sunulurken iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde iPhone'daki kameranın orijinal olup olmadığı kontrol edilebilecek.
İŞTE GÜNCELLEME İLE GELEN ÖZELLİKLER VE DÜZELTİLEN HATALAR
Yani iPhone 12 kullanıcıları Apple dışında başka bir serviste kamera değişimi yaptırırsa, kameranın orijinal olmadığına dair uyarı görecek.
Buna ek olarak aşağıdaki sorunlar İOS14.4 güncelleme ile düzeltildi;
– iPhone 12 Pro ile çekilen HDR fotoğraflarda görüntülerde yapaylıkların görünmesi
– Fitness araç takımında güncellenmiş Aktivite verilerinin görüntülenmemesi