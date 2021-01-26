iPhone kullanıcıları dikkat! Yeni dönem başladı! O hatalar tarih oluyor... iOS 14.4

iOS 14.4 kamera uygulamasını daha yetenekli hale getiririyor.

iOS 14.4 İLE KAMERA KONTROLÜ

iOS 14.4 ile iPhone'un kamerası daha küçük QR kodlarını tanıyabilir hale geldi. Birden fazla kulaklığa sahip olan kişilerin işini kolaylaştıracak olan Bluetooth aygıt sınıflandırma özelliği kullanıma sunulurken iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde iPhone'daki kameranın orijinal olup olmadığı kontrol edilebilecek.