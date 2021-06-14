iPhone 13'te şaşırtacak özellik! Bilgiler yavaş yavaş sızıyor! Yeni cihazlarda artık... Apple yeni iPhone 13 ve iOS 15 için çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl yeni modelleriyle dikkatleri üzerine çeken ve iOS güncellemesinde yer alan özellikleri büyük bir etkinlikle duyuran Apple hem yeni model için hem de güncelleme için hazırlıklarına devam ederken iPhone 13 ile ilgili önemli bir bilgi aktarıldı. Şirkete yakın kaynakların aktardığı son bilgilere göre cihazların fiyatları belli oldu. Gelecek aylarda tanıtılması beklenen modellerin nasıl olacağı konusunda da meraklı bekleyiş sürüyor.