iPhone 13'te şaşırtacak özellik! Bilgiler yavaş yavaş sızıyor! Yeni cihazlarda artık...
Apple, iOS 15 ve iPhone 13 için çalışmalarına tam gaz devam ederken şirkete yakın kaynaklar yeni cihazların fiyatlarına dair detayları paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde iOS 14.6 güncellemesini iPhone kullanıcılarına sunan Teknoloji devi Apple'ın gelecek aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte yeni cihazları da tanıtması bekleniyor. Ancak yeni cihaz ve güncellemeye dair detaylar henüz şekillenmezken şirkete yakın kaynaklar RAM, flash bellek ve cihaz fiyatlarıyla ilgili bilgileri yayınlandılar. Bunun öncesinde de iPhone 13 serisi için Samsung ve LG ekran üretmeye başladığı bilgisi gelmişti.
iPhone 13'te şaşırtacak özellik! Bilgiler yavaş yavaş sızıyor! Yeni cihazlarda artık... Apple yeni iPhone 13 ve iOS 15 için çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl yeni modelleriyle dikkatleri üzerine çeken ve iOS güncellemesinde yer alan özellikleri büyük bir etkinlikle duyuran Apple hem yeni model için hem de güncelleme için hazırlıklarına devam ederken iPhone 13 ile ilgili önemli bir bilgi aktarıldı. Şirkete yakın kaynakların aktardığı son bilgilere göre cihazların fiyatları belli oldu. Gelecek aylarda tanıtılması beklenen modellerin nasıl olacağı konusunda da meraklı bekleyiş sürüyor.