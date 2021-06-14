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iPhone 13'te şaşırtacak özellik! Bilgiler yavaş yavaş sızıyor! Yeni cihazlarda artık...

Apple, iOS 15 ve iPhone 13 için çalışmalarına tam gaz devam ederken şirkete yakın kaynaklar yeni cihazların fiyatlarına dair detayları paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde iOS 14.6 güncellemesini iPhone kullanıcılarına sunan Teknoloji devi Apple'ın gelecek aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte yeni cihazları da tanıtması bekleniyor. Ancak yeni cihaz ve güncellemeye dair detaylar henüz şekillenmezken şirkete yakın kaynaklar RAM, flash bellek ve cihaz fiyatlarıyla ilgili bilgileri yayınlandılar. Bunun öncesinde de iPhone 13 serisi için Samsung ve LG ekran üretmeye başladığı bilgisi gelmişti.

14.06.2021 13:19 - Son Güncelleme: 14.06.2021 13:19
iPhone 13'te şaşırtacak özellik! Bilgiler yavaş yavaş sızıyor! Yeni cihazlarda artık...

iPhone 13'te şaşırtacak özellik! Bilgiler yavaş yavaş sızıyor! Yeni cihazlarda artık... Apple yeni iPhone 13 ve iOS 15 için çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl yeni modelleriyle dikkatleri üzerine çeken ve iOS güncellemesinde yer alan özellikleri büyük bir etkinlikle duyuran Apple hem yeni model için hem de güncelleme için hazırlıklarına devam ederken iPhone 13 ile ilgili önemli bir bilgi aktarıldı. Şirkete yakın kaynakların aktardığı son bilgilere göre cihazların fiyatları belli oldu. Gelecek aylarda tanıtılması beklenen modellerin nasıl olacağı konusunda da meraklı bekleyiş sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
iPhone 13'te şaşırtacak özellik! Bilgiler yavaş yavaş sızıyor! Yeni cihazlarda artık...

Şirkete yakın kaynaklara göre fiyatlar şu şekilde olacak;

iPhone 13 mini: Depolama kapasitesine göre 700$ 750$ 850$

iPhone 13'te şaşırtacak özellik! Bilgiler yavaş yavaş sızıyor! Yeni cihazlarda artık...

iPhone 13 800$ 850$ 950$

iPhone 13 Pro 1050$ 1150$ 1350$ 1500$

iPhone 13 Pro Max 1150$ 1250$ 1450$ 1600$

iPhone 13'te şaşırtacak özellik! Bilgiler yavaş yavaş sızıyor! Yeni cihazlarda artık...

Ayrıca yine aynı kaynaklar depolama kapasitesinin 1 TB'ye kadar geliştirdiği modellerinde satışta olacağı bilgisini paylaştı.

iPhone 13'te şaşırtacak özellik! Bilgiler yavaş yavaş sızıyor! Yeni cihazlarda artık...

EKRAN ÜRETİMİ BAŞLADI

Ortaya çıkan yeni raporda Samsung ve LG'nin ekran üretimi yapan bölümlerinin iPhone 13 ile iPhone 13 Pro için üretime başladığı bilgisi yer aldı.