70 ila 162 lira indirim tebessüm ettirecek! 2.419 lira altı ucuz telefonlar listesi belli oldu! TCL, Oppo, Honor, LG...

Kullandığı telefonu değiştirmek isteyenler özellikle online alışveriş sitelerinde bütçesine uygun akıllı telefon fiyatlarını sıkı takibe alıyor. Telefonu bozulan ya da eskidiği, ağır çalıştığı için yenisini almak isteyen pek çok kampanya ve fırsatları mercek altına aldı. Özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izleyerek cebine en uygun modelleri tercih edecek. Bazı modellerin fiyatlarında da 162 lira düşüş yaşandığı görüldü. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler uygun fiyatlı telefon marka ve modellerini inceliyor.

22.06.2021 12:36 - Son Güncelleme: 22.06.2021 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





