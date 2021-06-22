70 ila 162 lira indirim tebessüm ettirecek! 2.419 lira altı ucuz telefonlar listesi belli oldu! TCL, Oppo, Honor, LG...
Kullandığı telefonu değiştirmek isteyenler özellikle online alışveriş sitelerinde bütçesine uygun akıllı telefon fiyatlarını sıkı takibe alıyor. Telefonu bozulan ya da eskidiği, ağır çalıştığı için yenisini almak isteyen pek çok kampanya ve fırsatları mercek altına aldı. Özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izleyerek cebine en uygun modelleri tercih edecek. Bazı modellerin fiyatlarında da 162 lira düşüş yaşandığı görüldü. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler uygun fiyatlı telefon marka ve modellerini inceliyor.
Elindeki cihazı değiştirme fikriyle telefon arayışında olanlar online alışveriş siteleri üzerinden sıfır telefonların fiyatlarında sık sık göz gezdiriyor. Bu ay içerisinde bazı telefon modellerinin fiyatlarında 162 liraya varan bir düşüş görülmüştü. Bu doğrultuda da en uygun fiyatlı telefon marka ve modelleri çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Telefonlar alacaklar güncel fiyat listesini ve cihazların özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre sipariş vermek isteyecek. Pek çok online alışveriş sitesini inceleyerek derlediğimiz telefon fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.