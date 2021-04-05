iPhone 13 modelinden ilk sızıntı geldi! Güncelleme almayacak iPhone modelleri

Her yıl çıkacak yeni modeli merakla beklenen iPhone'un tanıtımından önce birçok da sızıntı oluyor. Apple'ın ilerleyen aylarda piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 13'ten de ilk sızıntı geldi. Buna göre Apple'ın yeni modelde üstteki çentikte değişiklik planladığı görülüyor. Öte yandan her yeni model iPhone'la birlikte eski model iPhone telefonlara da güncelleme gelmiyor. Bilindiği üzere zaman zaman internet siteleri tarafından iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlarla ilgili pek çok liste duyuruluyor. Ancak Apple tarafından güncelleme gelmeyecek telefon için açıklama gelmedi. İşte güncelleme alması beklenmeyen iPhone modelleri

05.04.2021 14:34 - Son Güncelleme: 05.04.2021 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





