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iPhone 13 modelinden ilk sızıntı geldi! Güncelleme almayacak iPhone modelleri

Her yıl çıkacak yeni modeli merakla beklenen iPhone'un tanıtımından önce birçok da sızıntı oluyor. Apple'ın ilerleyen aylarda piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 13'ten de ilk sızıntı geldi. Buna göre Apple'ın yeni modelde üstteki çentikte değişiklik planladığı görülüyor. Öte yandan her yeni model iPhone'la birlikte eski model iPhone telefonlara da güncelleme gelmiyor. Bilindiği üzere zaman zaman internet siteleri tarafından iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlarla ilgili pek çok liste duyuruluyor. Ancak Apple tarafından güncelleme gelmeyecek telefon için açıklama gelmedi. İşte güncelleme alması beklenmeyen iPhone modelleri

05.04.2021 14:34 - Son Güncelleme: 05.04.2021 14:34
iPhone 13 modelinden ilk sızıntı geldi! Güncelleme almayacak iPhone modelleri

Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

Japonya'da tedarik zinciri bloğu Macotakara yeni bir video yayımladı.

Daha önce başarılı sızıntılar yapan Macatakara'nın iddiasına göre Apple yeni iPhone modelinde çentiği küçültecek.

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iPhone 13 modelinden ilk sızıntı geldi! Güncelleme almayacak iPhone modelleri

iPhone 12'de 38.83 milimetre olan çentik yeni modelde 26.8 milimetreye küşüyor. Yani Apple'ın eleştirilere neden olan çentiği 1 santimetreden fazla küçülüyor.

Ayrıca 3D prototipe göre ön kameranın yeri de değişiyor. Kamera çentiğin soluna alınıyor.

iPhone 13 modelinden ilk sızıntı geldi! Güncelleme almayacak iPhone modelleri

OLED EKRAN

Şirketin iPhone 13 modelinde ekranlarda köklü bir değişikliğe gideceği belirtildi. Kore merkezli The Elec tarafından ortaya atılan iddiada Apple'ın Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı belirtildi.

iPhone 13 modelinden ilk sızıntı geldi! Güncelleme almayacak iPhone modelleri


Apple'ın tedarik hattı üzerinde yapılan inceleme sonrası ortaya çıkan detay şirketin yeni iPhone'larda enerji tasarrufunu artıracak bir ekran tercih edeceğini ortaya koyuyor.

iPhone 13 modelinden ilk sızıntı geldi! Güncelleme almayacak iPhone modelleri


Yeni nesil amiral gemisi telefonların favori ekranı olan 120 Hz LTPO OLED ekranın en büyük özelliği ekran yenileme hızının ihtiyaca göre değişmesi.