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Artık buna izin var! Whatsapp kullanıcılarına müthiş haber geldi! Whatsapp para özelliği çok konuşulacak!

Tüm dünyada kullanılan, en popüler uygulamalardan olan WhasApp yeni bir haberle gündeme geldi. Kullanıcıların yaşamına büyük basitlik sağlayan bir özellik uygulamaya ilave edilecek. Anlık iletileşme ve muhtelif bilgileri paylaşma ihtimali sunan WhasApp'ta kullanıcılar arası para transferi sağlanması gündemde. Günümüzde neredeyse her telefonda kullanılan WhatsApp, birbirinden güzel ve yeni özellikleri ile insanların tercih ettiği bir numaralı uygulama konumunda. Bunun böyle olmasının sebebi, uyguladığı politika ve kullanıcı geri bildirimleri olduğu da belirtmek gerekiyor. Şimdi hep beraber, bu özellikleri yakından tanıyalım.

02.04.2021 15:18 - Son Güncelleme: 02.04.2021 15:18
Artık buna izin var! Whatsapp kullanıcılarına müthiş haber geldi! Whatsapp para özelliği çok konuşulacak!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir müjde geldi. Kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özellik aktif edilecek.

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Artık buna izin var! Whatsapp kullanıcılarına müthiş haber geldi! Whatsapp para özelliği çok konuşulacak!

ALIŞVERİŞ İMKANI SUNACAK

Konuyla ilgili bilgilere göre, Brezilya Merkez Bankası Visa ve Mastercard kartları ile WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine para göndermelerine izin vermeye hazırlanıyor.

Artık buna izin var! Whatsapp kullanıcılarına müthiş haber geldi! Whatsapp para özelliği çok konuşulacak!

Firma tarafından bir yetkili son hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Söz konusu özelliğin ilk olarak Brezilya'da kullanıma gireceği belirtildi.

Artık buna izin var! Whatsapp kullanıcılarına müthiş haber geldi! Whatsapp para özelliği çok konuşulacak!

Sosyal medya devi Facebook bünyesinde olan WhasApp ile ilgili alınan yeni karar kullanıcıları bir hayli heyecanlandırdı.

Artık buna izin var! Whatsapp kullanıcılarına müthiş haber geldi! Whatsapp para özelliği çok konuşulacak!

Facebook'un planları arasında WhatsApp'a entegre edilecek sistem ile platform üzerinden alışveriş imkanı sunmak var.