Artık buna izin var! Whatsapp kullanıcılarına müthiş haber geldi! Whatsapp para özelliği çok konuşulacak!

Tüm dünyada kullanılan, en popüler uygulamalardan olan WhasApp yeni bir haberle gündeme geldi. Kullanıcıların yaşamına büyük basitlik sağlayan bir özellik uygulamaya ilave edilecek. Anlık iletileşme ve muhtelif bilgileri paylaşma ihtimali sunan WhasApp'ta kullanıcılar arası para transferi sağlanması gündemde. Günümüzde neredeyse her telefonda kullanılan WhatsApp, birbirinden güzel ve yeni özellikleri ile insanların tercih ettiği bir numaralı uygulama konumunda. Bunun böyle olmasının sebebi, uyguladığı politika ve kullanıcı geri bildirimleri olduğu da belirtmek gerekiyor. Şimdi hep beraber, bu özellikleri yakından tanıyalım.

02.04.2021 15:18 - Son Güncelleme: 02.04.2021 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





