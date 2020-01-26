iPhone 11 şoke etti! İlk 15'e bile giremedi! En iyi fotoğraf ve video çekimi özelliği hangi telefonda?

iPhone 11 şoke etti! İlk 15'e bile giremedi! En iyi fotoğraf ve video çekimi özelliği hangi telefonda? iPhone 11, DxOMark testlerine katıldı. Test sonuçları açıklandı, iPhone kullanıcıları şoke oldu. DxOMark verilerine göre iPhone 11'in kamerası sınıfta kaldı. 109 puan alabilen kamera rakiplerinin çok gerisinde kaldı ve 17'nci sırada yer aldı. DxOMark, tüm otoriterlerce kamera testlerinin bir numarası olarak kabul ediliyor. Sonuçların ardından, "En iyi fotoğraf ve video çekimi özelliği hangi telefonda?" sorusu merakla araştırılıyor. İşte haberin detayları ve en iyi kameraya sahip telefonların tam listesi...

26.01.2020 12:06 - Son Güncelleme: 26.01.2020 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





