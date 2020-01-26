iPhone 11 şoke etti! İlk 15'e bile giremedi! En iyi fotoğraf ve video çekimi özelliği hangi telefonda?
iPhone 11 şoke etti! İlk 15'e bile giremedi! En iyi fotoğraf ve video çekimi özelliği hangi telefonda? iPhone 11, DxOMark testlerine katıldı. Test sonuçları açıklandı, iPhone kullanıcıları şoke oldu. DxOMark verilerine göre iPhone 11'in kamerası sınıfta kaldı. 109 puan alabilen kamera rakiplerinin çok gerisinde kaldı ve 17'nci sırada yer aldı. DxOMark, tüm otoriterlerce kamera testlerinin bir numarası olarak kabul ediliyor. Sonuçların ardından, "En iyi fotoğraf ve video çekimi özelliği hangi telefonda?" sorusu merakla araştırılıyor. İşte haberin detayları ve en iyi kameraya sahip telefonların tam listesi...
Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark tüm dünyada otorite olarak kabul ediliyor. Tüm teknoloji devlerinin kameralarını test eden DxOMark iPhone 11'i de denedi. iPhone 11, DxOMark testlerinden geçemeyerek sınıfta kaldı. Detaylı testler sonucu iPhone 11'e 109 puan verildi. iPhone 11 bu puanla 17.sırada yer aldı. Peki, en iyi kamera hangi telefonda? İşte DxOMark test sonuçlarına göre telefonların kamera özellikleri...
2019 EYLÜL'DE TANITILMIŞTI
Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modelleri arasında giriş seviyesine konumlandırdığı iPhone 11 geçtiğimiz senenin Eylül ayında duyuruldu. DxOMark, daha pahallı ve premium seviye akıllı telefon modeli olan iPhone 11 Pro'yu ilk olarak incelemiş ve kamera istatistiklerini resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılara sunmuştu.
Kamera tarafına gelecek olursak, arka tarafta yer alan kamera kurulumunda çift sensör ve lens bulunuyor. Ana kamerada; 26mm lens boyutu, 13mm lens boyutuna sahip geniş açılı kamera sensörüyle konumlandırılmış. İki sensör de 12 MP çözünürlükle güçlendirilmiş. Ana kamerada, 1/2.55 odak açıklığı bulunurken, bu kamera çift pikselli PDAF otomatik fokus yapabiliyor.
109 PUAN ALABİLDİ
DxOMark'ın gerçekleştirmiş olduğu testlerden çıkan sonuç yukarıdaki gibi oldu. Testlerden toplamda 109 puan alırken fotoğraf tarafında 112 video tarafında 101 puan alabildi. Sitenin açıkladığı detaylarda, iPhone'ların video ve fotoğraf performanslarında cihazların donanımıyla uyumlu istatistikler yakaladığı belirtildi. Aynı testlerde iPhone 11 Pro Max, 117 puan alırken, geçen seneki halefi iPhone Xs Max 106 puan almıştı.