Google'dan cep telefonu kullanıcılarına şoke eden uyarı! Yüklediyseniz anında telefonunuzdan silin yoksa...

Yüklediyseniz anında telefonunuzdan silin yoksa... Google'dan cep telefonu kullanıcılarına şoke eden uyarı! Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar... Güvenlik uzmanları, milyonlarca telefonda yüklü olan bir uygulamanın tehlike saçtığını ortaya çıkardı. Bakın hangi uygulama? Google; Ask, Yahoo, Bing gibi arama motorlarının tamamından daha popülerdir. Google'nin arama sonuçları, makalelere, resimlere, videolara, haritalara, kitaplara bağlantı veren internet siteleriyle ilişkilidir. Bir arama yaptığınızda çoğunlukla en alakalı içeriği ilk sayfada bulursunuz.

22.01.2020 17:58 - Son Güncelleme: 22.01.2020 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





