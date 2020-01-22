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Google'dan cep telefonu kullanıcılarına şoke eden uyarı! Yüklediyseniz anında telefonunuzdan silin yoksa...

Yüklediyseniz anında telefonunuzdan silin yoksa... Google'dan cep telefonu kullanıcılarına şoke eden uyarı! Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar... Güvenlik uzmanları, milyonlarca telefonda yüklü olan bir uygulamanın tehlike saçtığını ortaya çıkardı. Bakın hangi uygulama? Google; Ask, Yahoo, Bing gibi arama motorlarının tamamından daha popülerdir. Google'nin arama sonuçları, makalelere, resimlere, videolara, haritalara, kitaplara bağlantı veren internet siteleriyle ilişkilidir. Bir arama yaptığınızda çoğunlukla en alakalı içeriği ilk sayfada bulursunuz.

22.01.2020 17:58 - Son Güncelleme: 22.01.2020 17:58
Google'dan cep telefonu kullanıcılarına büyük uyarı! Yüklediyseniz hemen silin yoksa...

Dünyada milyonlarca cep telefonu kullanıcısını yakından ilgilendiren açıklama Google tarafından yapıldı. Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.. Google; Ask, Yahoo, Bing gibi arama motorlarının tamamından daha popülerdir. Google'nin arama sonuçları, makalelere, resimlere, videolara, haritalara, kitaplara bağlantı veren internet siteleriyle ilişkilidir. Bir arama yaptığınızda çoğunlukla en alakalı içeriği ilk sayfada bulursunuz.

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Google'dan cep telefonu kullanıcılarına büyük uyarı! Yüklediyseniz hemen silin yoksa...

Google Play mağazasında PDF dökümanları tarayarak metne aktarabilen uygulamaların en popülerlerinden CamScanner, zararlı yazılım barındırıyor. 2010 yılında indirmeye sunulan uygulama 100 milyon civarında kullanıcıya sahipti.

Google'dan cep telefonu kullanıcılarına büyük uyarı! Yüklediyseniz hemen silin yoksa...

Yapılan inceleme sonunda uygulamanın bir reklam kütüphanesi üzerinden zararlı kodlar dağıttığı anlaşıldı. Bu kodlar sahte reklam tıklamalarına sebep oluyor ve kullanıcıları ücretli aboneliklere yönlendiriyor. Ayrıca uzak sunuculara bağlanarak yeni kodlar da indirebiliyor.

Google'dan cep telefonu kullanıcılarına büyük uyarı! Yüklediyseniz hemen silin yoksa...

İşte Google'a göre telefonlara hiçbir şekilde yüklememeniz gereken diğer tehlikeli uygulamalar:

Blur Photo Editor, Background Replacement, Color House2019...

Google'dan cep telefonu kullanıcılarına büyük uyarı! Yüklediyseniz hemen silin yoksa...

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