Google'dan cep telefonu kullanıcılarına şoke eden uyarı! Yüklediyseniz anında telefonunuzdan silin yoksa...
Yüklediyseniz anında telefonunuzdan silin yoksa... Google'dan cep telefonu kullanıcılarına şoke eden uyarı! Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar... Güvenlik uzmanları, milyonlarca telefonda yüklü olan bir uygulamanın tehlike saçtığını ortaya çıkardı. Bakın hangi uygulama? Google; Ask, Yahoo, Bing gibi arama motorlarının tamamından daha popülerdir. Google'nin arama sonuçları, makalelere, resimlere, videolara, haritalara, kitaplara bağlantı veren internet siteleriyle ilişkilidir. Bir arama yaptığınızda çoğunlukla en alakalı içeriği ilk sayfada bulursunuz.
Dünyada milyonlarca cep telefonu kullanıcısını yakından ilgilendiren açıklama Google tarafından yapıldı. Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.. Google; Ask, Yahoo, Bing gibi arama motorlarının tamamından daha popülerdir. Google'nin arama sonuçları, makalelere, resimlere, videolara, haritalara, kitaplara bağlantı veren internet siteleriyle ilişkilidir. Bir arama yaptığınızda çoğunlukla en alakalı içeriği ilk sayfada bulursunuz.