Google ortaya çıkarttı bilim insanları fotoğraftakini açıklayamadı! Fransa'da çekilen fotoğraf...

Bunun üzerine gölün bulunduğu Moon Bay Circle bölgesinin yeni sahibine durumu iletti. BBC Türkçe'nin haberine göre; arazinin yeni sahibi kendi drone'uyla da gölde bir araba olduğunu görüntüleyince durumu polise bildirdi.

Güvenlik güçleri 28 Ağustos'ta arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.