Google ortaya çıkarttı bilim insanları fotoğraftakini açıklayamadı! Fransa'da çekilen fotoğraf...
Bilim İnsanları Google tarafından ortaya çıkartılan fotoğrafa açıklık getiremedi. Google Earth uygulamasında dünyanın çeşitli yerlerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Google kameralarına yansıyan öyle fotoğraflar var ki, bilim insanları bile cevap veremedi. Fransa'nın Nancy şehrinde çekilen fotoğraf "aramızda uzaylılar mı var" dedirtti.
Google'ın konum servileri sadece yol, yön bulmak için mi kullanılıyor zannediyorsunuz? Tabi ki değil... Kimileri durduk keyif için bir servisleri geziyor. ABD'nin Florida eyaletinde bir adam Google Earth'de öyle bir şey buldu ki, yıllardır gizemini koruyan büyük bir sırrı ortaya çıkardı. İşte o olayın ayrıntıları.
Bunun üzerine gölün bulunduğu Moon Bay Circle bölgesinin yeni sahibine durumu iletti. BBC Türkçe'nin haberine göre; arazinin yeni sahibi kendi drone'uyla da gölde bir araba olduğunu görüntüleyince durumu polise bildirdi.
Güvenlik güçleri 28 Ağustos'ta arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.
"2007'DEN BERİ GÖRÜNÜYOR"
ABD'deki sonuçsuz kapatılan kayıp dosyalarına dair online bir veritabanı olan Charley Project, "arabanın 2007 yılından beri Google Earth'teki uydu görüntülerinde açık bir şekilde yer aldığını ancak bu zamana kadar kimsenin fark etmediğini" belirtti.
Polis, Moldt'un arabasının kontrolünü kaybettiğini ve göle uçtuğunu düşünüyor. İlk soruşturma sırasında ise bunun gerçekleşmiş olabileceğine dair bir kanıt bulunmuyordu.