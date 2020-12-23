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Google ortaya çıkarttı bilim insanları fotoğraftakini açıklayamadı! Fransa'da çekilen fotoğraf...

Bilim İnsanları Google tarafından ortaya çıkartılan fotoğrafa açıklık getiremedi. Google Earth uygulamasında dünyanın çeşitli yerlerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Google kameralarına yansıyan öyle fotoğraflar var ki, bilim insanları bile cevap veremedi. Fransa'nın Nancy şehrinde çekilen fotoğraf "aramızda uzaylılar mı var" dedirtti.

23.12.2020 06:05 - Son Güncelleme:
Google ortaya çıkarttı bilim insanları fotoğraftakini açıklayamadı! Fransa'da çekilen fotoğraf...

Google'ın konum servileri sadece yol, yön bulmak için mi kullanılıyor zannediyorsunuz? Tabi ki değil... Kimileri durduk keyif için bir servisleri geziyor. ABD'nin Florida eyaletinde bir adam Google Earth'de öyle bir şey buldu ki, yıllardır gizemini koruyan büyük bir sırrı ortaya çıkardı. İşte o olayın ayrıntıları.

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Google ortaya çıkarttı bilim insanları fotoğraftakini açıklayamadı! Fransa'da çekilen fotoğraf...

Bunun üzerine gölün bulunduğu Moon Bay Circle bölgesinin yeni sahibine durumu iletti. BBC Türkçe'nin haberine göre; arazinin yeni sahibi kendi drone'uyla da gölde bir araba olduğunu görüntüleyince durumu polise bildirdi.

Güvenlik güçleri 28 Ağustos'ta arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

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Google ortaya çıkarttı bilim insanları fotoğraftakini açıklayamadı! Fransa'da çekilen fotoğraf...

"2007'DEN BERİ GÖRÜNÜYOR"

ABD'deki sonuçsuz kapatılan kayıp dosyalarına dair online bir veritabanı olan Charley Project, "arabanın 2007 yılından beri Google Earth'teki uydu görüntülerinde açık bir şekilde yer aldığını ancak bu zamana kadar kimsenin fark etmediğini" belirtti.

Polis, Moldt'un arabasının kontrolünü kaybettiğini ve göle uçtuğunu düşünüyor. İlk soruşturma sırasında ise bunun gerçekleşmiş olabileceğine dair bir kanıt bulunmuyordu.

Google ortaya çıkarttı bilim insanları fotoğraftakini açıklayamadı! Fransa'da çekilen fotoğraf...

EN SON KIZ ARKADAŞINI ARADI

Polis sözcüsü Therese Barbera ise yıllar önce ne olduğuna dair tam olarak bir bilgiye ulaşamayacaklarını vurguladı.

Ailesine Moldt'un kalıntılarına ulaşıldığının bilgisi iletildi. Moldt'un kaybolduğu gece yerel saat ile 23:00'da gece kulübünü terk ettiği belirtiliyor.

Google ortaya çıkarttı bilim insanları fotoğraftakini açıklayamadı! Fransa'da çekilen fotoğraf...

Sessiz biri olarak tanımlanan Moldt'un o gece sarhoş olmadığı düşünülüyor. Moldt'un kız arkadaşını 21:30'da aradığı ve yakında evde olacağını söylediği biliniyor.

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