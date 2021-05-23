WhatsApp'ta yeni mesaj tuzağı! Tek bir kodla telefonunuzu ele geçiriyorlar!
Son dönemde 'zorunlu güncelleme' kararı ile konuşulan popüler uygulama WhatsApp için kullanıcıları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. WhatsApp'ta hacker'ların bir mesajla uygulamanın kontrolünü ele geçirebildiği bir açık keşfedildi. Birinden gelen mesaj üzerine size WhatsApp'tan gelen SMS'teki kodu paylaşmanızla birlikte hesabınız otomatik olarak ele geçiriliyor. İşte WhatsApp'taki yeni tuzak...
23.05.2021 16:05
- Son Güncelleme: 23.05.2021 16:05