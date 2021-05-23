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WhatsApp'ta yeni mesaj tuzağı! Tek bir kodla telefonunuzu ele geçiriyorlar!

Son dönemde 'zorunlu güncelleme' kararı ile konuşulan popüler uygulama WhatsApp için kullanıcıları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. WhatsApp'ta hacker'ların bir mesajla uygulamanın kontrolünü ele geçirebildiği bir açık keşfedildi. Birinden gelen mesaj üzerine size WhatsApp'tan gelen SMS'teki kodu paylaşmanızla birlikte hesabınız otomatik olarak ele geçiriliyor. İşte WhatsApp'taki yeni tuzak...

23.05.2021 16:05 - Son Güncelleme: 23.05.2021 16:05
WhatsApp'ta yeni tuzak.. Bir mesajla ele geçiriyorlar!

Son dönemde 'zorunlu güncelleme' kararı ile gündemden düşmeyen WhatsApp için kullanıcıları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

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WhatsApp'ta yeni tuzak.. Bir mesajla ele geçiriyorlar!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta hesabınızı kaybetmeniz bir hayli mümkün.

WhatsApp'ta yeni tuzak.. Bir mesajla ele geçiriyorlar!

Zira bunun için tek yapmanız gereken bir bağlantıya tıklamak ya da bir kod göndermek!

WhatsApp'ta yeni tuzak.. Bir mesajla ele geçiriyorlar!

İngiliz Express gazetesi hacker'ların WhatsApp hesaplarını ele geçirmek için başvurdukları yeni yöntemi yazdı.

WhatsApp'ta yeni tuzak.. Bir mesajla ele geçiriyorlar!

Buna göre, hacker'lar kullanıcılara bir mesaj gönderiyor. Mesajda 6 haneli bir kod yer alıyor.