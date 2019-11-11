Instagram'dan kritik adım! Bundan sonra kimin ne kadar beğenisi var görünmeyecek!

Instagramın geçtiğimiz aylarda beğeni sayısını gizlemeyi planladığı ortaya çıkmıştı. Bu karar kullanıcılar arasında büyük tartışmalara neden olurken, beğeni gizleme uygulaması bazı ülkelerde başladı. Instagram tarafından yapılan açıklamada bu uygulamanın beğeni yarışından etkilenen bazı kullanıcıları koruma amaçlı olduğu belirtildi. Instagram ABD'deki belirli kullanıcılar için beğeni gizleme özelliğini aktif hale getirdi.

11.11.2019 11:49 - Son Güncelleme: 11.11.2019 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





