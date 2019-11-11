Instagram'dan kritik adım! Bundan sonra kimin ne kadar beğenisi var görünmeyecek!
Instagramın geçtiğimiz aylarda beğeni sayısını gizlemeyi planladığı ortaya çıkmıştı. Bu karar kullanıcılar arasında büyük tartışmalara neden olurken, beğeni gizleme uygulaması bazı ülkelerde başladı. Instagram tarafından yapılan açıklamada bu uygulamanın beğeni yarışından etkilenen bazı kullanıcıları koruma amaçlı olduğu belirtildi. Instagram ABD'deki belirli kullanıcılar için beğeni gizleme özelliğini aktif hale getirdi.
11.11.2019 11:49
- Son Güncelleme: 11.11.2019 11:49
Instagram beğeni gizleme özelliği için Instagram CEO'su Adam Mosseri yaptığı açıklamada bu haftadan itibaren özelliğin ABD'de test edilmeye başlandığı ancak ilk aşamada tüm kullanıcıların bundan etkilenmeyeceğini belirtti.
Test grubunun parçası olan kişiler bundan sonra beğeni sayısını göremeyecek. Bu arada özelliğin daha önce de Brezilya, Kanada ve Japonya dahil 7 ülkede test edildiğini belirtelim.
Şirket, henüz 7 ülkedeki testlerin sonuçlarını yayınlamadı ancak hedef insanların platformdaki etkileşim şekillerinin nasıl değişeceğini ya da bu özellikten nasıl etkileneceğini test etmek. Aynı zamanda beğeni baskısını ortadan kaldırmak.
Özelliğin menzili günden güne genişliyor. Beğeni gizlemeyi şimdilik test eden Instagram, yakın zamanda bu özelliği aralarında ülkemizin de olduğu çok daha fazla ülkeye doğru genişletebilir.
Testlerden yeterli verileri toplayan şirket, ilk sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili değerlendirmesini de açıklayacak. Şimdilik bu özellikle ilgili yapılacak resmi açıklamayı beklemekten başka çare yok.