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F-35 savaş uçaklarındaki ölümcül hata! ABD değişikliğe gidiyor!

F-35 savaş uçaklarının pilotları tarafından kullanılan tam 400 bin dolarlık kask ekranında skandal bir hata tespit edildi. Sadece F-35 savaş uçakları için tasarlanan kaskların ekranında, çok düşük ışık koşullarında uçarken yeşil bir parıltı oluşuyo. Uçak gemilerine yapılan bazı gece inişlerinde ise kısıtlamalar getiriyor. Dünyanın en yüksek teknolojiyle donan bu kaskın ekran hatasına çözüm bulunduğu iddia edildi. ABD'li savunma devi Lockheed Martin Corp yeni organik ışık yayan diyotlar takarak kaskların değiştirilmesi kararını verdi.

11.11.2019 12:57 - Son Güncelleme: 11.11.2019 12:57
F-35 savaş uçaklarındaki ölümcül hata ABD'nin değişiklik yapmasına sebep oldu!

F-35 savaş uçağı pilotlarının kullandığı son teknoloji kasklarda kritik bir hata yaşandığı, bu hatanın inişlere kısıtlamalar getirdiği bildirildi.

F-35 savaş uçaklarındaki ölümcül hata ABD'nin değişiklik yapmasına sebep oldu!

Dikkat dağıtıcı yeşil parıltı o kadar kritik görülüyordu ki, uçak gemilerine bazı gece inişlerinde kısıtlamalar getirildi ve hata Pentagon'un test ofisi tarafından "ilk öncelikli" düzeltmesi gereken hata olarak sınıflandırıldı.

F-35 savaş uçaklarındaki ölümcül hata ABD'nin değişiklik yapmasına sebep oldu!

Tarihteki en pahalı savaş uçağı F-35'i uçuran pilotlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek teknoloji kaskında yaşanan ekran parlamasına çözüm bulunduğu iddia edildi.

F-35 savaş uçaklarındaki ölümcül hata ABD'nin değişiklik yapmasına sebep oldu!

Savunma devi Lockheed Martin Corp., kasktaki ekranların F-35 Ortak Program Ofisi tarafından yeniden tasarlanması için sözleşme imzaladı ve geleneksel sıvı kristal ekranların yerine yeni organik ışık yayan diyotlar takarak kaskların değiştirilmesi kararlaştırılırdı.

F-35 savaş uçaklarındaki ölümcül hata ABD'nin değişiklik yapmasına sebep oldu!

Program Yöneticisi Jim Gigliotti, "F-35 Ortak Program Ofisi ve ABD Donanması müşterimizle ortak olarak kask teknolojisini geleneksel LCD'den Organik LED sistemine geçirmek için çalışıyoruz." dedi. Lockheed Martin, değişiklik gerektiren kask sayısı veya yükseltme maliyeti için bir rakam vermedi.

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