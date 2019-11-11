F-35 savaş uçaklarındaki ölümcül hata! ABD değişikliğe gidiyor!
F-35 savaş uçaklarının pilotları tarafından kullanılan tam 400 bin dolarlık kask ekranında skandal bir hata tespit edildi. Sadece F-35 savaş uçakları için tasarlanan kaskların ekranında, çok düşük ışık koşullarında uçarken yeşil bir parıltı oluşuyo. Uçak gemilerine yapılan bazı gece inişlerinde ise kısıtlamalar getiriyor. Dünyanın en yüksek teknolojiyle donan bu kaskın ekran hatasına çözüm bulunduğu iddia edildi. ABD'li savunma devi Lockheed Martin Corp yeni organik ışık yayan diyotlar takarak kaskların değiştirilmesi kararını verdi.
11.11.2019 12:57
- Son Güncelleme: 11.11.2019 12:57
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