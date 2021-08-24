Instagram'dan ezberleri bozacak hamle! 'Yukarı kaydır'cıları üzecek haber geldi! 6 gün sonra o özellik resmen tarihe gömülecek!
Sosyal medya devi Instagram, yepyeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos tarihinde hikayelerdeki bağlantılara ulaşmak için kısa yol olarak kullanılan 'yukarı kaydır' özelliği tamamen kaldırılıyor. Bunun yerine çok daha farklı bir sistem geliştirildi. Bağlantılara yönlendirme için kullanıcıların bağlantı çıkartmalarına tıklamaları gerekecek. Bu uygulamanın hangi hesaplara sunulacağı henüz kesinleşmedi. İşte Instagram'ın yeni özelliği hakkında detaylar!
24.08.2021 10:51
- Son Güncelleme: 24.08.2021 10:51