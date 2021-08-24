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Haberler Teknoloji Instagram'dan ezberleri bozacak hamle! 'Yukarı kaydır'cıları üzecek haber geldi! 6 gün sonra o özellik resmen tarihe gömülecek!

Instagram'dan ezberleri bozacak hamle! 'Yukarı kaydır'cıları üzecek haber geldi! 6 gün sonra o özellik resmen tarihe gömülecek!

Sosyal medya devi Instagram, yepyeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos tarihinde hikayelerdeki bağlantılara ulaşmak için kısa yol olarak kullanılan 'yukarı kaydır' özelliği tamamen kaldırılıyor. Bunun yerine çok daha farklı bir sistem geliştirildi. Bağlantılara yönlendirme için kullanıcıların bağlantı çıkartmalarına tıklamaları gerekecek. Bu uygulamanın hangi hesaplara sunulacağı henüz kesinleşmedi. İşte Instagram'ın yeni özelliği hakkında detaylar!

24.08.2021 10:51 - Son Güncelleme: 24.08.2021 10:51
Instagram’dan ezberleri bozacak hamle! ’Yukarı kaydır’cıları üzecek haber geldi! 6 gün sonra o özellik resmen tarihe gömülecek!

Instagram'dan ezberleri bozacak hamle! 'Yukarı kaydır'cıları üzecek haber geldi! 6 gün sonra o özellik resmen tarihe gömülecek!

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Instagram’dan ezberleri bozacak hamle! ’Yukarı kaydır’cıları üzecek haber geldi! 6 gün sonra o özellik resmen tarihe gömülecek!

Instagram, 10 bini aşkın takipçisi olan kullanıcılar için 'yukarı kaydır' özelliğiyle birlikte bağlantılara yönlendirme özelliği sağlıyor.

Instagram’dan ezberleri bozacak hamle! ’Yukarı kaydır’cıları üzecek haber geldi! 6 gün sonra o özellik resmen tarihe gömülecek!

Yani bu sayede takipçiler hızlı bir şekilde web sayfalarına yönlendirilebiliyor. Pazarlama amacıyla oldukça fazla kullanılan bu özellik artık rafa kalkıyor.

Instagram’dan ezberleri bozacak hamle! ’Yukarı kaydır’cıları üzecek haber geldi! 6 gün sonra o özellik resmen tarihe gömülecek!

Yerine ise bağlantı tıklamaları olarak isimlendirilen yeni bir sistem geliyor.

Instagram’dan ezberleri bozacak hamle! ’Yukarı kaydır’cıları üzecek haber geldi! 6 gün sonra o özellik resmen tarihe gömülecek!

INSTAGRAM BAĞLANTI TIKLAMALARI NEDİR?

Yukarı kaydır özelliğinin devre dışı bırakılmasının ardından Instagram 30 Ağustos'tan itibaren bağlantı tıklamaları sistemini hayata geçiriyor.

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