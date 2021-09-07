Sakın bunu yapmayın yoksa patlarsınız! Whatsapp kullanan milyonlar şoke oldu! Whatsapp’tan size fotoğraf yollandığı zaman...

Whatsapp'tan size fotoğraf yollandığı zaman... Sakın bunu yapmayın yoksa patlarsınız! Whatsapp, kullanıcıları amacıyla yeni bir tehlike ile ilgili bilgi verdi. Uygulama yazılımında meydana gelen bir açıktan yararlanan hackerların, kullanıcıların özel verilerine ve dosyalarına erişebildiği konusu ile ilgili açıklama yapıldı. Uzmanların bu açıkla ilgili yaptığı duyuruya göre hackerlar, gönderdikleri resimlerle açıktan yararlanarak istedikleri kullanıcıların hesabına erişip, hassas bilgilerine ulaşabiliyor.