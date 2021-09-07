Sakın bunu yapmayın yoksa patlarsınız! Whatsapp kullanan milyonlar şoke oldu! Whatsapp'tan size fotoğraf yollandığı zaman...
Whatsapp'tan size fotoğraf yollandığı zaman... Sakın bunu yapmayın yoksa patlarsınız! Türkiye'nin ve dünyanın en çok sarfedilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp'ın yeni açığı meydana çıktı. Uygulama yetkililerinin kullanıcılarını uyardığı bu açığın kullanılarak saklı verilere ve dosyalara erişilebildiği ifade edildi.
Whatsapp'tan size fotoğraf yollandığı zaman... Sakın bunu yapmayın yoksa patlarsınız! Whatsapp, kullanıcıları amacıyla yeni bir tehlike ile ilgili bilgi verdi. Uygulama yazılımında meydana gelen bir açıktan yararlanan hackerların, kullanıcıların özel verilerine ve dosyalarına erişebildiği konusu ile ilgili açıklama yapıldı. Uzmanların bu açıkla ilgili yaptığı duyuruya göre hackerlar, gönderdikleri resimlerle açıktan yararlanarak istedikleri kullanıcıların hesabına erişip, hassas bilgilerine ulaşabiliyor.
YENİ GÜNCELLEME YAYINLANDI
Güvenlik araştırmacıları yaptığı açıklamada, buldukları güvenlik açığını WhatsApp'a ilettiklerini ve şirketin bu duruma müdahale ettiğini belirtti. WhatsApp yaptığı duyuruda kullanıcılara yeni bir güncelleme yayınladığını ve son güncellemeleri yüklemesi durumunda güvende olacağı belirtti.