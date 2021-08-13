DM’den yürüyenlere kötü haber! Instagram o özelliği duyurdu! Her an uyarı alabilirsiniz!
Instagram'da kötü niyetli veya istenmeyen mesajlar sık sık can sıkıcı olabiliyor. Sosyal medya dilinde bu mesajlara "DM'den yürümek" adı verilirken, ünlü isimler de birçok moral bozucu mesaj alabiliyor. Bunların önüne geçmek için Instagram yeni özelliğini duyurdu. Küresel olarak herkes tarafından kullanılabilir hale getirilen bu özellik sayesinde istenmeyen mesajların önüne daha kolay geçilecek. Tanımadığı kişilere çok sayıda mesaj veya yorum atan hesaplara da uyarı sistemi geliştiriliyor.
13.08.2021 13:06
- Son Güncelleme: 13.08.2021 13:06
Instagram'da Direct Message olarak bilinen mesaj özelliği ile gün içerisinde tanımadığınız kişilerden birçok istenmeyen veya hoş olmayan mesaj alabilirsiniz. Bu mesajları engellemek için Instagram harekete geçti. Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Instagram'da mesajlaşmayı sınırlayıcı yeni özellikler geldi. Tüm dünyada kullanılabilecek bu özellik sayesinde tanımadığınız herkese mesaj atmak daha da zor hale gelecek.