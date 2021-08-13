DM’den yürüyenlere kötü haber! Instagram o özelliği duyurdu! Her an uyarı alabilirsiniz!

Instagram'da Direct Message olarak bilinen mesaj özelliği ile gün içerisinde tanımadığınız kişilerden birçok istenmeyen veya hoş olmayan mesaj alabilirsiniz. Bu mesajları engellemek için Instagram harekete geçti. Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Instagram'da mesajlaşmayı sınırlayıcı yeni özellikler geldi. Tüm dünyada kullanılabilecek bu özellik sayesinde tanımadığınız herkese mesaj atmak daha da zor hale gelecek.