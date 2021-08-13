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DM’den yürüyenlere kötü haber! Instagram o özelliği duyurdu! Her an uyarı alabilirsiniz!

Instagram'da kötü niyetli veya istenmeyen mesajlar sık sık can sıkıcı olabiliyor. Sosyal medya dilinde bu mesajlara "DM'den yürümek" adı verilirken, ünlü isimler de birçok moral bozucu mesaj alabiliyor. Bunların önüne geçmek için Instagram yeni özelliğini duyurdu. Küresel olarak herkes tarafından kullanılabilir hale getirilen bu özellik sayesinde istenmeyen mesajların önüne daha kolay geçilecek. Tanımadığı kişilere çok sayıda mesaj veya yorum atan hesaplara da uyarı sistemi geliştiriliyor.

13.08.2021 13:06 - Son Güncelleme: 13.08.2021 13:06
DM’den yürüyenlere kötü haber! Instagram o özelliği duyurdu! Her an uyarı alabilirsiniz!

Instagram'da Direct Message olarak bilinen mesaj özelliği ile gün içerisinde tanımadığınız kişilerden birçok istenmeyen veya hoş olmayan mesaj alabilirsiniz. Bu mesajları engellemek için Instagram harekete geçti. Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Instagram'da mesajlaşmayı sınırlayıcı yeni özellikler geldi. Tüm dünyada kullanılabilecek bu özellik sayesinde tanımadığınız herkese mesaj atmak daha da zor hale gelecek.

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DM’den yürüyenlere kötü haber! Instagram o özelliği duyurdu! Her an uyarı alabilirsiniz!

Instagram, Euro 2020 finalini kaybetmesinin ardından, bu yaz İngiltere'deki siyahi futbol yıldızlarının, ırkçı mesajlarla karşılaşmaları çok konuşuldu. Bugün, bu tarz çirkin davranışlarla karşılaşılmaması için yeni bir özelliğin kullanıma sunulduğu Instagram tarafından duyuruldu.

DM’den yürüyenlere kötü haber! Instagram o özelliği duyurdu! Her an uyarı alabilirsiniz!

Instagram'ın odaklandığı konu kullanıcılar için sınırlar çizmek. Artık sizi takip etmeyen veya yakın zamanda sizi takip eden kişilerin yorum yapmasını veya DM göndermesini engelleyebileceksiniz.

DM’den yürüyenlere kötü haber! Instagram o özelliği duyurdu! Her an uyarı alabilirsiniz!

Küresel olarak herkes tarafından kullanılabilir hale getirilen bu özellik, en çok içerik üreticilerinin yararlanabileceğini düşünüyor. Tabii ki, yorumları veya DM'leri tamamen kapatma özelliği hala duruyor.

DM’den yürüyenlere kötü haber! Instagram o özelliği duyurdu! Her an uyarı alabilirsiniz!

Ancak Instagram, bunun kullanıcıların olumlu bir şekilde etkileşim kurma olasılığını tamamen ortadan kaldırdığı için bir alternatif daha sunuyor.

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