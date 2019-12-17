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Instagram'a sürpriz özellik! Bunu yapanların hesabı kapatılacak! Instagram'da bakın ne değişecek?

Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren haber. Sosyal medya devi Instagram'ın sessiz sedasız kullanıma sunduğu yeni özellik uzun süredir bekleniyordu. Bugünden itibaren hayata geçen bu özellik ile bakın neler değişecek. Bu uyarıya uymayanların hesabı katılabilecek. Instagram kullanıcıları bakın neyle karşılacak?

17.12.2019 09:46 - Son Güncelleme: 17.12.2019 09:55
Instagram'a sürpriz özellik! Bunu yapanların hesabı kapatılacak! Instagram'da bakın ne değişecek?

Instagram'da yeni dönem başlıyor. Sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıma sunduğu yeni özellik ile kullanıcılara uyarı gönderecek ve uyarılara rağmen bunu yapmaya devam edenlerin hesabını kapatabilecek. Peki, Instagram'a gelen yeni özellik nedir? Instagram kullanıcılarını neler bekliyor? İşte detaylar...

Instagram'a sürpriz özellik! Bunu yapanların hesabı kapatılacak! Instagram'da bakın ne değişecek?

Hürriyet'in haberine göre, Instagram'da 'aykırı' konuşanlar artık mesaj atarken bu uyarıyı görecek. Israr edip mesaj yolladığında hesabı kapatılabilecek. Ancak Instagram'ın asıl bomba değişimi bu değil!

Instagram'a sürpriz özellik! Bunu yapanların hesabı kapatılacak! Instagram'da bakın ne değişecek?

Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

Instagram'a sürpriz özellik! Bunu yapanların hesabı kapatılacak! Instagram'da bakın ne değişecek?

Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

Instagram'a sürpriz özellik! Bunu yapanların hesabı kapatılacak! Instagram'da bakın ne değişecek?

Instagram'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!

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