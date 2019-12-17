Instagram'a sürpriz özellik! Bunu yapanların hesabı kapatılacak! Instagram'da bakın ne değişecek?
Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren haber. Sosyal medya devi Instagram'ın sessiz sedasız kullanıma sunduğu yeni özellik uzun süredir bekleniyordu. Bugünden itibaren hayata geçen bu özellik ile bakın neler değişecek. Bu uyarıya uymayanların hesabı katılabilecek. Instagram kullanıcıları bakın neyle karşılacak?
17.12.2019 09:46
- Son Güncelleme: 17.12.2019 09:55
Instagram'da yeni dönem başlıyor. Sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıma sunduğu yeni özellik ile kullanıcılara uyarı gönderecek ve uyarılara rağmen bunu yapmaya devam edenlerin hesabını kapatabilecek. Peki, Instagram'a gelen yeni özellik nedir? Instagram kullanıcılarını neler bekliyor? İşte detaylar...
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