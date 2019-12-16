Google'dan flaş Türkiye kararı! Uzlaşma olmazsa bu uygulamaları kapatacak!

GOOGLE SPEECH

Google'ın konuşmayı metne çeviren servisi de Android'in önemli bir parçası. Giderek yaygınlaşıyor ve alternatifi, özellikle Türkçe dilinde çok çok az.

YOUTUBE

YouTube'un ne olduğunu, ne kadar çok kullanıldığını, ülkemizde ciddi bir sektör haline geldiğini zaten biliyorsunuz.

GOOGLE PLAY STORE

Google'ın merkezi uygulama mağazası. Avrupa'da en büyük rakibi üçüncü parti olan Apptoide. Ancak Türkiye'de şu an için popüler ve geçerli bir alternatifi yok. Play Oyunlar, Play Filmler, Google Haberler, Kitaplar ve daha pek çok şey bu uygulamaya bağlı.