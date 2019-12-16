Google'dan flaş Türkiye kararı! Uzlaşma olmazsa bu uygulamaları kapatacak!
Rekabet Kurumu, Türkiye'de haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle, Google'a para cezası kesmişti. Google dün akşam yaptığı açıklamada durumun düzelmemesi ve uzlaşma olmaması durumunda bazı programlar için Türkiye'ye lisans verilmeyeceğini söyledi. Peki herhangi bir uzlaşma olmazsa Google'ın hangi uygulamaları Türkiye'de kullanım dışı kalacak? İşte detaylar...
GOOGLE CHROME
Chrome, uzun yıllardır tarayıcı pazarında tekel konumunda. Yine aynı şekilde
Android cihazlarının çoğunda varsayılan tarayıcı olarak geliyor. Google WebView uygulaması ile entegre çalışıyor. Google WebView ise Instagram gibi uygulamaların içerisinden "Yukarı kaydır" gibi eylemlerimizle açılan siteleri tetikliyor.
GOOGLE DUO
Türkiye'de pek yaygın kullanılmasa da Google'un görüntülü görüşme uygulaması Duo, en temel hizmetlerden birisi. WhatsApp alternatifi arayışlarında önemli bir yere sahip.
GOOGLE MAPS
Google Haritalar, naviyasyon cihazlarının yerine geçen bir uygulama. Pazarda Yandex Maps ve Navigasyon gibi ciddi rakipleri olsa da ülkemizde kullanıcı sayısı çok yüksek görünüyor.
GOOGLE PLAY MUSİC
Spotify ve Apple Music uygulamalarına rağmen ciddi bir kitlenin kullanmaya devam ettiği yerleşik Android müzik oynatıcısı Play Music de yasaklanacaklar listesinde.
GMAIL
Türkiye'de neredeyse bütün bireysel kullanımlar Google'ın Gmail hizmetine bağlı. Büyük sektörlerde çalışan onlarca yerli yabanci firma. GSuite ile ücretli olarak işlerini özel Google hesaplarıyla çözüyor.
GOOGLE SPEECH
Google'ın konuşmayı metne çeviren servisi de Android'in önemli bir parçası. Giderek yaygınlaşıyor ve alternatifi, özellikle Türkçe dilinde çok çok az.
YOUTUBE
YouTube'un ne olduğunu, ne kadar çok kullanıldığını, ülkemizde ciddi bir sektör haline geldiğini zaten biliyorsunuz.
GOOGLE PLAY STORE
Google'ın merkezi uygulama mağazası. Avrupa'da en büyük rakibi üçüncü parti olan Apptoide. Ancak Türkiye'de şu an için popüler ve geçerli bir alternatifi yok. Play Oyunlar, Play Filmler, Google Haberler, Kitaplar ve daha pek çok şey bu uygulamaya bağlı.
GOOGLE FOTOĞRAFLAR
Google Drive hizmetine bağlı olarak çalışan Fotoğaflar, ücretsiz ve sınırsız bir şekilde tüm fotoğraflarınızı Google'ın bulut sistemlerine yedekliyor.
GOOGLE DRIVEGoogle'ın ana bulut depolama uygulaması
Drive, yıllardır pek çok Android kullanıcısının imdadına yetişiyor. Hatta bırakın Android'i iOS'da da en popüler bulut uygulamalarından birisi.