WhatsApp'ta yeni dönem! O özellik ücretli oluyor
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta flaş bir gelişme yaşandı. 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'a yeni bir özellik geldi. Ancak WhatsApp'taki bu özelliği kullanmak isteyenler ücret ödemek zorunda. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği ve fiyatı...
18.12.2019 15:28
- Son Güncelleme: 18.12.2019 15:30
WhatsApp'a entegre edilen Any.do sayesinde kullanıcılar platform üzerinden hatırlatıcı hizmeti alacak.
Örneğin akşam 19.00'da yapmanız gereken bir şey var ve bu özellik ile önceden bir hatırlatıcı mesajı oluşturuyorsunuz. Özellik sayesinde saat 19.00 olduğunda WhatsApp'tan bu işinizi hatırlatan bir mesaj alıyorsunuz.
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