GaleriTeknoloji

WhatsApp'ta yeni dönem! O özellik ücretli oluyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta flaş bir gelişme yaşandı. 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'a yeni bir özellik geldi. Ancak WhatsApp'taki bu özelliği kullanmak isteyenler ücret ödemek zorunda. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği ve fiyatı...

18.12.2019 15:28 - Son Güncelleme: 18.12.2019 15:30
WhatsApp'ta yeni dönem! O özellik ücretli oluyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edilen yeni bir özellik ile gündemde. Ancak bu sefer bu özelliği kullanmak için para ödemeniz gerekecek.

WhatsApp'ta yeni dönem! O özellik ücretli oluyor

WhatsApp'a entegre edilen Any.do sayesinde kullanıcılar platform üzerinden hatırlatıcı hizmeti alacak.

Örneğin akşam 19.00'da yapmanız gereken bir şey var ve bu özellik ile önceden bir hatırlatıcı mesajı oluşturuyorsunuz. Özellik sayesinde saat 19.00 olduğunda WhatsApp'tan bu işinizi hatırlatan bir mesaj alıyorsunuz.

WhatsApp'ta yeni dönem! O özellik ücretli oluyor

Ancak İngiliz The Sun gazetesinde yer alan bu özellik için kullanıcıların ödeme yapmaları gerekiyor.

Zira hatırlatıcı özelliğini WhatsApp üzerinden kullanmak isteuenler 5.99 dolar (yaklaşık 35 TL) karşılığında abone olmak zorunda.

WhatsApp'ta yeni dönem! O özellik ücretli oluyor

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

WhatsApp'ta yeni dönem! O özellik ücretli oluyor

EMOJİ TARAMASI

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Instagram'a sürpriz özellik! Bunu yapanların hesabı kapatılacak! Instagram'da bakın ne değişecek?
Instagram'a sürpriz özellik! Bunu yapanların hesabı kapatılacak! Instagram'da bakın ne değişecek?