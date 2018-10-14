Instagram hesabınıza kim girmiş? Instagram hesabıma girenler nasıl anlaşılır

BİRİ SİZİ GÖZETLİYOR OLABİLİR?

Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Sosyal medya iletişim konusunda bizlere farklı kapılar açtı. Tabi bu yani kapılar, yeni merak konularını da beraberinde getirdi. İşte bunlardan biri de Instagram profilinize kimlerin baktığı. Peki Instagram profilinize kimlerin baktığını görmek ister misiniz?