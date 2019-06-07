Huawei'ye bir kötü haber daha! Facebook, WhatsApp ve Instagram yüklenemeyecek!

Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararı almıştı. Google'dan sonra, Huawei'ye bir kötü haber de Facebook'tan geldi. Facebook yaptığı son dakika açıklamasında, yeni Huawei telefonlara daha önceki gibi önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarının yüklenmeyeceğini açıkladı.

07.06.2019 10:19 - Son Güncelleme: 07.06.2019 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





