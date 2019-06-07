Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı

Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? Whatsapp silinen mesajları okumak için sadece bunu yapın! Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın bilmediğimiz birçok özelliği var. Malumunuz, silinen mesajlar okunmuyor diye biliyoruz. Ancak durum böyle değil. Whatsapp'ta silinen mesajları rahatlıkla okuyabilirsiniz. Peki Whatsapp'ta silinen mesajlar nasıl okunur? İşte Whatsapp'ta silinen mesajları okuma ve Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri... Whatsapp Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

07.06.2019 12:01 - Son Güncelleme: 07.06.2019 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





