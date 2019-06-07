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Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı

Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? Whatsapp silinen mesajları okumak için sadece bunu yapın! Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın bilmediğimiz birçok özelliği var. Malumunuz, silinen mesajlar okunmuyor diye biliyoruz. Ancak durum böyle değil. Whatsapp'ta silinen mesajları rahatlıkla okuyabilirsiniz. Peki Whatsapp'ta silinen mesajlar nasıl okunur? İşte Whatsapp'ta silinen mesajları okuma ve Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri... Whatsapp Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

07.06.2019 12:01 - Son Güncelleme: 07.06.2019 12:02
Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı

Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta silinen mesajları gizlice okumanın yolu varmış! Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor! Nasıl mı?.

Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı

Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor! Nasıl mı?

Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı

Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, WhatsApp'ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin.

Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı

Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.

Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı

Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz.

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