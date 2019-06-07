Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı
Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? Whatsapp silinen mesajları okumak için sadece bunu yapın! Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın bilmediğimiz birçok özelliği var. Malumunuz, silinen mesajlar okunmuyor diye biliyoruz. Ancak durum böyle değil. Whatsapp'ta silinen mesajları rahatlıkla okuyabilirsiniz. Peki Whatsapp'ta silinen mesajlar nasıl okunur? İşte Whatsapp'ta silinen mesajları okuma ve Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri... Whatsapp Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.
Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta silinen mesajları gizlice okumanın yolu varmış! Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor! Nasıl mı?.