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Dikkat! Akıllı telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Artık elinde akıllı telefon olmayan kişilerin sayısı çok az. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar iletişimden, fotoğrafçılığa kadar pek çok şey de kullanılabiliyor. Ancak bu kadar vazgeçilmez olan telefonlarımız hakkında çok fazla şey bildiğimizi söyleyemeyiz. Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

04.06.2019 23:20 - Son Güncelleme: 04.06.2019 23:25
Dikkat! Akıllı telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

Şimdi önce WhatsApp'a girin.

Dikkat! Akıllı telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Ardından hemen Ayarlar'a dokunun.

Dikkat! Akıllı telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor
Ardından Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor.
Dikkat! Akıllı telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Şimdi gördüğünüz ekrana iyi bakın. Burada yakında bakın ne göreceksiniz?

Dikkat! Akıllı telefonlardaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

WhatsApp'a parmak izi güvenliği geliyor. Artık parmak izini vermeyen WhatsApp'a giremeyecek! Ayarını da buradan yapacaksınız.

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