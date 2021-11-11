Aktif edilince kara listeye alınan herkes iptal olacak! 4. seçeneği görenin ağzı bir karış açık kalabilir! İşte WhatsApp'ta saklanan özellik

WhatsApp herkesin beklediği bir özelliği daha aktif etmek için harekete geçiyor. Bilindiği üzere uygulamayı aktif olarak kullanan kişilere Ayarlar kısmında yer alan 'Son Görülme' özelliği için üç seçenek sunuluyor. Siz son görülmenizi herkese açık, kişilerim ya da hiç kimse seçeneklerinden birisini seçerek aktif edebiliyorsunuz. Hiç kimse seçeneğini seçtiğiniz zaman siz de diğer kullanıcıların son görülmesini göremiyordunuz. Ancak bu konuda dördüncü bir özellik daha aktif edilecek. Kişilerim hariç seçeneğiyle kara listeye almadığınız kişiler son görülmenizi rahatlıkla görebilecek. Özelliğin ne zaman aktif edileceği ise bilinmiyor.