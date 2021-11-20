Artık tek tıkla daha kolay yapılabilecek! WhatsApp'a gözleri kamaştıracak özellik geliyor! Aktif edildiği anda herkese...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp uygulama üzerinden para transferini teşvik etmek amacıyla geri ödeme adı altında para dağıtıyor. Bilindiği üzere 2020 yılının Kasım ayında Hindistan'da WhatsApp ile para transferini teşvik etmek üzere "Payments" desteğini aktif etmişti. Bu özellik Türkiye "Ödemeler" olarak aktif edilecek. Bu sayede kullanıcılar WhatsApp üzerinden kolaylıkla para gönderebilecek.