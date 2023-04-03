Google’dan yükünüzü hafifletecek adım! Büyük bir dertten kurtulacaksınız! Artık her online işlemde...

Gmail ve Google Dökümanlar'a entegre edilecek olan yapay zeka aracı, kullanıcılara önemli kolaylıklar sağlayacak. Gmail üzerinden doğum günü davetlerinden iş başvurularına kadar birçok farklı konuda yapay zeka aracı, üretkenliği artırmak için çalışacak. Google, kullanıcıların yazdıklarını daha ayrıntılı hale getirerek veya madde madde özetleyerek daha anlaşılır hale getirecek.