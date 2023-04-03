Google'dan yükünüzü hafifletecek adım! Büyük bir dertten kurtulacaksınız! Artık her online işlemde...
Google, dünya çapında dikkat çeken bir işe imza atarak yeni yapay zeka aracını Gmail ve Google Dökümanlar gibi popüler uygulamalarına entegre etmeye hazırlanıyor. Bu hamle, Google'ın her geçen gün yeniliklerini artırarak internet dünyasındaki liderliğini perçinlemesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.
03.04.2023 16:20 - Son Güncelleme: 03.04.2023 16:21
Gmail ve Google Dökümanlar'a entegre edilecek olan yapay zeka aracı, kullanıcılara önemli kolaylıklar sağlayacak. Gmail üzerinden doğum günü davetlerinden iş başvurularına kadar birçok farklı konuda yapay zeka aracı, üretkenliği artırmak için çalışacak. Google, kullanıcıların yazdıklarını daha ayrıntılı hale getirerek veya madde madde özetleyerek daha anlaşılır hale getirecek.
Google Dökümanlar üzerinde ise yapay zeka aracı, metni daha ayrıntılı veya özlü hale getirebilecek. Blog yazıları veya şarkı sözleri hazırlama gibi işlerde kullanılabilecek.
Google, yapay zeka aracını Gmail ve Dökümanlar üzerinde test eden kullanıcıların geri bildirimlerini toplayarak, eksikleri tamamlama yoluna gidecek.