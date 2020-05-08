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Google'dan milyonlarca telefon sahibine kritik uyarı! Eğer bunlardan biri yüklüyse...

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere. Hem telefonunuzda eğlenmenizi, telefonunuzu düzenlemenizi sağlayan hem de telefon başında geçirdiğiniz saatleri arttıran bu uygulamalar diğer bir yandan da kişisel gizliliğinize göz dikiyor. Google bu kez o uygulamaların isimlerini verdi kullanıcılarının tehlike altığında olduğunu belirtti. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar.

08.05.2020 11:59 - Son Güncelleme: 08.05.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





