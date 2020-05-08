RAMAZAN İMSAKİYE
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Google'dan milyonlarca telefon sahibine kritik uyarı! Eğer bunlardan biri yüklüyse...

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere. Hem telefonunuzda eğlenmenizi, telefonunuzu düzenlemenizi sağlayan hem de telefon başında geçirdiğiniz saatleri arttıran bu uygulamalar diğer bir yandan da kişisel gizliliğinize göz dikiyor. Google bu kez o uygulamaların isimlerini verdi kullanıcılarının tehlike altığında olduğunu belirtti. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar.

08.05.2020 11:59 - Son Güncelleme: 08.05.2020 11:59
Google'dan milyonlarca telefon sahibine kritik uyarı! Eğer bunlardan biri yüklüyse...

Google'dan cep telefonu kullananlara büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor.

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Google'dan milyonlarca telefon sahibine kritik uyarı! Eğer bunlardan biri yüklüyse...

AMAN DİKKAT! İŞTE BAŞINIZA İŞ AÇACAK O UYGULAMALAR

Blur Photo Editor, Background Replacement, Color House2019...

Google'dan milyonlarca telefon sahibine kritik uyarı! Eğer bunlardan biri yüklüyse...

Pro Camera Beauty

Google'dan milyonlarca telefon sahibine kritik uyarı! Eğer bunlardan biri yüklüyse...

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Google'dan milyonlarca telefon sahibine kritik uyarı! Eğer bunlardan biri yüklüyse...

Artistic Effect Filter

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